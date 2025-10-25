Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει τη διοίκηση σε τεχνοκράτες - Τι αλλάζει μετά τον πόλεμο

Οι κυριότερες παλαιστινιακές φατρίες ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης επιτροπής τεχνοκρατών, η οποία θα αναλάβει προσωρινά τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας. Η συμφωνία αυτή ήρθε λίγο μετά τη δήλωση της Χαμάς ότι έλαβε «σαφείς εγγυήσεις» από μεσολαβητές πως «ο πόλεμος έχει ουσιαστικά τελειώσει».

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Χαμάς, οι παλαιστινιακές ομάδες συμφώνησαν, σε συνάντησή τους στο Κάιρο, να παραδώσουν «τη διοίκηση της Γάζας σε μια προσωρινή παλαιστινιακή επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητους τεχνοκράτες», η οποία θα διαχειρίζεται τις βασικές υπηρεσίες και την καθημερινή ζωή «σε συνεργασία με αραβικά αδέλφια και διεθνείς οργανισμούς».

Η ανακοίνωση καλεί επίσης σε μια νέα συνάντηση «για να συμφωνηθεί μια εθνική στρατηγική και να αναζωογονηθεί η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) ως ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος του παλαιστινιακού λαού». Η Χαμάς, υπενθυμίζεται, δεν αποτελεί μέρος της PLO, η οποία ελέγχεται από τη Φατάχ, τον ιστορικό πολιτικό της αντίπαλο.

Το πολιτικό σκηνικό περιπλέκεται περαιτέρω από τις εξελίξεις γύρω από τον Μαρουάν Μπαργκούτι, τον πιο δημοφιλή Παλαιστίνιο ηγέτη, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος στο Ισραήλ. Η σύζυγός του, Φαντβά Μπαργκούτι, απηύθυνε έκκληση την Παρασκευή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παρέμβει για την απελευθέρωσή του, μετά τις δηλώσεις του ίδιου ότι εξετάζει «να λάβει μια απόφαση» σχετικά με το θέμα.

Νέα πολιτική ισορροπία στη Γάζα μετά τον πόλεμο

Η συμφωνία για προσωρινή διοίκηση στη Γάζα θεωρείται κομβική για την επόμενη μέρα της παύσης πυρός, καθώς αποτελεί το πρώτο βήμα προς μια ενιαία παλαιστινιακή πολιτική δομή που θα μπορούσε να αναλάβει τη διακυβέρνηση χωρίς τη Χαμάς να έχει απόλυτο έλεγχο. Οι διαπραγματεύσεις στο Κάιρο πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμεσολάβηση για τη λήξη των συγκρούσεων.

Η Χαμάς δήλωσε ότι έλαβε «ξεκάθαρες εγγυήσεις» από τους μεσολαβητές πως ο πόλεμος έχει ουσιαστικά τελειώσει και κάλεσε για ενίσχυση της πίεσης προς το Ισραήλ, ώστε να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Παρά τα σημάδια αποκλιμάκωσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι η κατάσταση παραμένει «καταστροφική», καθώς οι προμήθειες που εισέρχονται δεν επαρκούν για τον άμαχο πληθυσμό.

Γάζα: Η υπόθεση Μπαργκούτι ξαναζωντανεύει

Σε παράλληλη εξέλιξη, η έκκληση της Φαντβά Μπαργκούτι έφερε ξανά στο προσκήνιο τον 66χρονο ηγέτη της Φατάχ, ο οποίος θεωρείται από πολλούς Παλαιστίνιους η μόνη προσωπικότητα που θα μπορούσε να ενώσει τη διχασμένη παλαιστινιακή πολιτική σκηνή. Ο Μπαργκούτι εκτίει πέντε ποινές ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 40 χρόνια για επιθέσεις κατά Ισραηλινών, σε μια δίκη που επικρίθηκε ως ελλιπής από τη Διακοινοβουλευτική Ένωση.

Η σύζυγός του, στην επιστολή της προς τον Τραμπ, έγραψε: «Κύριε Πρόεδρε, σας περιμένει ένας πραγματικός εταίρος — κάποιος που μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη του κοινού μας ονείρου για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην περιοχή. Για το καλό της ελευθερίας του παλαιστινιακού λαού και της ειρήνης για όλες τις επόμενες γενιές, βοηθήστε στην απελευθέρωση του Μαρουάν Μπαργκούτι».

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε στο περιοδικό *Time* ότι «εξετάζει» την υπόθεση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μου τέθηκε αυτό το ερώτημα περίπου 15 λεπτά πριν με καλέσετε. Ήταν η ερώτηση της ημέρας. Θα πάρω μια απόφαση».

Ο γιος του, Άραμπ Μπαργκούτι, κατήγγειλε ότι ο πατέρας του ξυλοκοπήθηκε και έμεινε αναίσθητος από οκτώ δεσμοφύλακες στις 14 Σεπτεμβρίου, καθώς μεταφερόταν μεταξύ των φυλακών Γκανότ και Μεγκίντο. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη μετά από επίσκεψη του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για υποκίνηση ρατσιστικού μίσους και στήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τον Άραμπ, ο Μπεν Γκβιρ έδειξε στον πατέρα του μια φωτογραφία ηλεκτρικής καρέκλας, λέγοντάς του ότι «αξίζει να εκτελεστεί».

Γάζα: Διπλωματικές κινήσεις των ΗΠΑ και ο ρόλος της Τουρκίας

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, βρίσκεται στο Ισραήλ στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να εδραιώσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι ελπίζει να συγκροτηθεί σύντομα μια διεθνής δύναμη επιτήρησης της εκεχειρίας, προσθέτοντας πως το Ισραήλ θα έχει δικαίωμα βέτο για τις χώρες που θα συμμετάσχουν.

Η Τουρκία, παρότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ και η πρώτη μουσουλμανική χώρα που αναγνώρισε το Ισραήλ, παραμένει φωνή έντονης κριτικής υπό τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έχει κατηγορήσει το Ισραήλ για «γενοκτονία στη Γάζα», κατηγορία που το Τελ Αβίβ απορρίπτει.

Ο Ρούμπιο είναι ο τέταρτος αξιωματούχος του στενού κύκλου του Τραμπ που επισκέπτεται το Ισραήλ μέσα σε μία εβδομάδα, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως μήνυμα προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και επιδιώκει να διασφαλίσει τη σταθερότητα στη μεταπολεμική Γάζα.

Η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων, τόσο για τη διακυβέρνηση της Γάζας όσο και για την τύχη του Μπαργκούτι, αναμένεται να καθορίσει το μέλλον της παλαιστινιακής υπόθεσης και τη δυνατότητα της διεθνούς κοινότητας να επιβάλει μια βιώσιμη ειρήνη.

Με πληροφορίες από Guardian