Γάζα: Η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ λένε ότι θα παραδώσουν τη σορό Ισραηλινού ομήρου

Οι ένοπλες πτέρυγες των παλαιστινιακών οργανώσεων Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσαν σήμερα πως θα παραδώσουν τη σορό ενός Ισραηλινού ομήρου στις 20:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας) από τη Γάζα.

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η μεταφορά, στη Γάζα θα παραμείνουν υπό κράτηση οι σοροί τριών ομήρων.

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ - σύμμαχος της Χαμάς, που επίσης είχε απαγάγει ομήρους κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 - ανέφερε πως η σορός ανακτήθηκε στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας του Οκτωβρίου, η Χαμάς απελευθέρωσε και τους 20 ομήρους που βρίσκονταν εν ζωή στη Γάζα, με αντάλλαγμα σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους φυλακισμένους και κρατουμένους πολέμου από το Ισραήλ.

Γάζα: Το νέο κώλυμα στην πρόοδο της εκεχειρίας

Ο Τζάρεντ Κούσνερ επέστρεψε στο Ισραήλ τη Δευτέρα, την ώρα που οι διαμεσολαβητές αντιμετωπίζουν ένα νέο εμπόδιο στις προσπάθειές τους να προωθήσουν τις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία στη Γάζα στο επόμενο και πιο σύνθετο στάδιο.

Βασικά «σημεία τριβής» παραμένουν άλυτα, όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς, η ανασυγκρότηση και η μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, καθώς και η ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας στην περιοχή. Χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για τις συνομιλίες, που είναι πιθανό να απαιτήσουν σημαντικές παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές, υπάρχουν αμφιβολίες για το αν μπορεί να υπάρξει πραγματική πρόοδος.

Ένα ακόμη πρόβλημα, που έχει προκύψει, αφορά δεκάδες μαχητές της Χαμάς οι οποίοι πιστεύεται ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε υπόγεια τούνελ κάτω από τη νότια πόλη Ράφα, πίσω από τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή», η οποία οριοθετεί την περιοχή που τελεί υπό ισραηλινό έλεγχο.

Πριν από μερικές ημέρες, ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ανέφερε ότι θα μπορούσε να προσφερθεί αμνηστία σε όσους μαχητές καταθέσουν τα όπλα, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα «πιλοτικό μοντέλο» για όσα οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν να εφαρμόσουν και στην υπόλοιπη Γάζα. Ο Γουίτκοφ είπε ότι 200 μαχητές παραμένουν παγιδευμένοι, αν και ο αριθμός αυτός δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.