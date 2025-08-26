Γάζα: «Η Χαμάς έβαλε κάμερα» πριν από τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Νάσερ, λέει το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός μόλις δημοσίευσε τα αποτελέσματα της αρχικής έρευνας που διεξήγαγε σχετικά με τις χθεσινές επιθέσεις του σε νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι 20 άτομα σκοτώθηκαν στην επίθεση αυτή, πέντε από τα οποία ήταν δημοσιογράφοι.

Οι στρατιώτες «ενήργησαν για να εξαλείψουν την απειλή, πλήττοντας και διαλύοντας την κάμερα», πρόσθεσε ο στρατός του Ισραήλ. Έξι «τρομοκράτες» σκοτώθηκαν σε αυτά τα πλήγματα που στοίχισαν τη ζωή συνολικά σε 20 ανθρώπους, συνέχισε ο στρατός, ανακοινώνοντας ονόματα που δεν αντιστοιχούν σε κανέναν από τους πέντε δημοσιογράφους που έχασαν τη ζωή τους σε αυτήν την επίθεση. Ένας Ισραηλινός αξιωματικός των υπηρεσιών ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι κανείς από τους πέντε δημοσιογράφους δεν είναι μεταξύ των έξι μελών της Χαμάς.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού διέταξε να συνεχιστεί η έρευνα, δίνοντας έμφαση σε «πολλά» σημεία, κυρίως στο «πώς ελήφθη η απόφαση επί του πεδίου» και «τι είδους όπλα χρησιμοποιήθηκαν για το πλήγμα».

Το πρακτορείο Reuters μετέδιδε ζωντανά πλάνα από το νοσοκομείο, που τραβούσε ο συνεργάτης του, ο εικονολήπτης Χουσάμ αλ Μάσρι, όταν ξαφνικά η μετάδοση διακόπηκε, με το πρώτο πλήγμα του ισραηλινού στρατού.

Εκτός του Μάσρι, σκοτώθηκαν επίσης η συνεργαζόμενη με το πρακτορείο Associated Press Μαριάμ Αμπού Ντάγκα και άλλα μέσα ενημέρωσης, ο Μοχάμεντ Σαλάμα, που εργαζόταν για το Al Jazeera, ο Μοάζ Άμπου Τάχα, συνεργάτης διαφόρων ενημερωτικών μέσων – περιστασιακά και του Reuters – και ο Άχμεντ Άμπου Αζίζ.

Ο φωτορεπόρτερ Χάτεμ Χάλεντ, επίσης συνεργάτης του Reuters, τραυματίστηκε.

Ο IDF δήλωσε ότι η έρευνα θα εξετάσει περαιτέρω δύο πτυχές του συμβάντος:

τη «διαδικασία έγκρισης πριν από την επίθεση», συμπεριλαμβανομένων των «πυρομαχικών που εγκρίθηκαν για την επίθεση και του χρόνου έγκρισης»

και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πεδίο.

Το Ισραήλ θέλει «ολοκληρωμένη συμφωνία» που θα φέρει όλους τους ομήρους πίσω

Το Ισραήλ θέλει μια πλήρη και «ολοκληρωμένη συμφωνία» που θα φέρει όλους τους ομήρους πίσω στην πατρίδα τους. Αυτό σύμφωνα με τον David Mencer, ο οποίος δεν έδινε άμεση απάντηση όταν τον ρωτούσαν αν το Ισραήλ θα συμφωνήσει σε μια συμφωνία που θα εγκρίνει η Χαμάς.

Ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης αναφέρεται επίσης στη δήλωση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου όταν ρωτήθηκε για την χθεσινή επίθεση του IDF σε νοσοκομείο στη Γάζα, η οποία προκάλεσε το θάνατο 20 ατόμων, μεταξύ των οποίων και πέντε δημοσιογράφοι.

Σχετικά με την πιθανότητα συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, λέει ότι «σίγουρα εξετάζουμε κάθε κίνηση που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων».

Πρέπει επίσης να ικανοποιεί τους στόχους τους σε αυτόν τον πόλεμο, λέει, οι οποίοι περιγράφονται σε πέντε σημεία στην ανάρτησή μας στις 14:44.

Προσθέτει ότι υπάρχει μια αιγυπτιακή ομάδα «πρόθυμη να συμμετάσχει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις», αλλά επαναλαμβάνει ότι το Ισραήλ επιδιώκει μια «πλήρη συμφωνία».

«Μην έχετε καμία αμφιβολία, θέλουμε μια πλήρη συμφωνία», λέει. «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να κρατούνται οι όμηροί μας ούτε μια μέρα παραπάνω».

Σήμερα, πραγματοποιήθηκαν διαμαρτυρίες σε όλο το Ισραήλ, με συγγενείς των ομήρων να απαιτούν μια συμφωνία για την απελευθέρωση των αγαπημένων τους και τον τερματισμό του πολέμου. Όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, προσθέτει ο Mencer, πρέπει να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς για να απελευθερώσει τους ομήρους. Αν η οργάνωση κατέθετε τα όπλα, αυτός ο πόλεμος θα τελείωνε «σε μια στιγμή».