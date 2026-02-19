Γάζα: Η Εθνική Επιτροπή Διοίκησης ξεκίνησε τη διαδικασία πρόσληψης αστυνομικών

Η παλαιστινιακή Επιτροπή που ιδρύθηκε με την υποστήριξη των ΗΠΑ, άρχισε σήμερα να δέχεται αιτήσεις για τη συγκρότηση μιας αστυνομικής δύναμης στη Γάζα, λίγο πριν ξεκινήσει η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, στην Ουάσιγκτον.

Η Επιτροπή δημιουργήθηκε για να αναλάβει την πολιτική διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.

Η συγκρότηση της αστυνομικής δύναμης στη Γάζα

Η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG) ανέφερε σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ ότι η διαδικασία στρατολόγησης «είναι ανοιχτή» σε άνδρες και γυναίκες που διαθέτουν τα προσόντα και επιθυμούν να υπηρετήσουν στην αστυνομική δύναμη.

Ο υπερσύνδεσμος που συνόδευε την ανακοίνωση οδηγούσε σε έναν ιστότοπο όπου οι υποψήφιοι μπορούσαν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, αρκεί να είναι κάτοικοι της Γάζας, ηλικίας 18-35 ετών, να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να είναι σε καλή φυσική κατάσταση.

Σύμφωνα με τον Νικολάι Μλαντένοφ, τον ύπατο εκπρόσωπο του Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα, 2.000 Παλαιστίνιοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για να ενταχθούν στην αστυνομία.

Ο Αμερικανός υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς, που έχει διοριστεί διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα, είπε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης ότι το μακροπρόθεσμο σχέδιό του είναι να εκπαιδευτούν περίπου 12.000 αστυνομικοί.

Το πρακτορείο Reuters είχε μεταδώσει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς επιδίωκε να εντάξει τους 10.000 αστυνομικούς της στη νέα διοίκηση. Η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο σχεδόν της μισής Λωρίδας, μετά την συμφωνία εκεχειρίας του περασμένου Οκτωβρίου. Το υπόλοιπο είναι υπό την κατοχή του Ισραήλ.

Στην ανακοίνωσή της η NCAG αναφέρει ότι σέβεται «την αφοσίωση των αστυνομικών που συνέχισαν να υπηρετούν τον λαό εν μέσω των βομβαρδισμών, του εκτοπισμού και των εξαιρετικά δύσκολων καταστάσεων». Δεν διευκρίνισε ωστόσο αν στη μελλοντική αστυνομία θα περιλαμβάνονται και μέλη της σημερινής αστυνομικής δύναμης.

