Γάζα: Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ για πρώτη φορά «γενοκτονία»

Ανώτατη αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα ως «γενοκτονία». Πρόκειται για την ισχυρότερη μέχρι σήμερα καταδίκη που έχει ακουστεί από τις Βρυξέλλες.

Η Τερέσα Ριμπέρα, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε επίσης ότι η Ευρώπη είναι υπερβολικά διχασμένη για να μπορέσει να κάνει κάτι απέναντι στην πείνα, τον εκτοπισμό και τις δολοφονίες των Παλαιστινίων.

«Η γενοκτονία στη Γάζα αποκαλύπτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μία φωνή, ακόμα και καθώς οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται στις ευρωπαϊκές πόλεις και 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός», είπε η Ριμπέρα σε ομιλία μπροστά σε φοιτητές, το πρωί της Πέμπτης.

Η Ισπανίδα επίτροπος έχει υπάρξει μία από τους σφοδρότερους επικριτές, στις Βρυξέλλες, της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα. Ωστόσο, αυτή η ομιλία σηματοδοτεί την πρώτη φορά που χαρακτήρισε ρητά την κατάσταση ως γενοκτονία.

Οι δηλώσεις της γίνονται τη στιγμή που το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενη διεθνή καταδίκη, ακόμη και από πολλούς από τους παραδοσιακούς του συμμάχους, ενόψει της φετινής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Το Βέλγιο ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα ενταχθεί σε μια ομάδα χωρών που θα αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ότι θα επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα. Τον Ιούλιο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη συνεδρίαση του ΟΗΕ, ενώ περισσότερες από δώδεκα άλλες δυτικές χώρες έχουν πει ότι θα πράξουν το ίδιο.

Η Ιρλανδία και η Ισπανία, πατρίδα της Ριμπέρα, αναγνώρισαν επίσημα την Παλαιστίνη το 2024.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, παραμένει διχασμένη ως προς το αν θα επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ, με χώρες όπως η Γερμανία και η Ουγγαρία να απορρίπτουν τις εκκλήσεις για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας της Ένωσης με τη χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεσμός, καθώς και οι περισσότερες κυβερνήσεις της ΕΕ, έχουν μέχρι στιγμής αποφύγει να χρησιμοποιήσουν τον όρο γενοκτονία, ο οποίος νομικά περιγράφει ενέργειες που αποσκοπούν στην καταστροφή ενός λαού εν όλω ή εν μέρει. Μια σχετική υπόθεση που έχει καταθέσει η Νότια Αφρική εναντίον του Ισραήλ εκκρεμεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, κορυφαίοι επιστήμονες στον τομέα της γενοκτονίας ενέκριναν ψήφισμα που αναφέρει ότι οι ενέργειες του Ισραήλ πληρούν τον νομικό ορισμό του όρου.

Το Ισραήλ έχει απορρίψει τον χαρακτηρισμό της γενοκτονίας. Η ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι ενέργειές της στη Γάζα συνιστούν αυτοάμυνα, σε απάντηση στη σφαγή περίπου 1.200 ανθρώπων — οι περισσότεροι άμαχοι — από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η Ριμπέρα έχει στο παρελθόν εκφράσει απογοήτευση για την αδράνεια της ΕΕ απέναντι στη Γάζα. Σε συνέντευξή της στο POLITICO τον περασμένο μήνα, είχε καλέσει την Ένωση να εξετάσει την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ, προτείνοντας ότι οι χώρες που διαφωνούν θα μπορούσαν απλώς να απόσχουν.

Η ομιλία της στο Sciences Po δεν ανέλυσε τι ακριβώς θα έπρεπε να κάνει η ΕΕ. Η επίτροπος συνέχισε μιλώντας για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, τις γεωπολιτικές εντάσεις και την κλιματική αλλαγή.

Ωστόσο, τόνισε: «Όλα αυτά δεν είναι απλώς επιμέρους ή μεμονωμένες απειλές, αλλά προκλήσεις για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα πάνω στα οποία έχουν οικοδομηθεί οι κοινωνίες μας και οι μεταξύ μας σχέσεις». Και πρόσθεσε: «Η σιωπή απέναντι στην αδικία … δεν πρέπει να είναι κάτι αποδεκτό».

