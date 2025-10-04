Γάζα: Η αβεβαιότητα και η καχυποψία συνεχίζονται μαζί με τους σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Παρά το κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των βομβαρδισμών, τουλάχιστον 66 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στη Γάζα.

Το υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς, σε ενημέρωσή του ανέφερε ότι άλλοι 265 τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της Γάζας. Την ίδια ώρα άνθρωποι παραμένουν κάτω από τα ερείπια, ενώ η παροχή βοήθειας προς αυτούς αυτή τη στιγμή είναι αδύνατη, μετά τους τελευταίους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην περιοχή.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι η Χαμάς συμφωνεί να απελευθερώσει τους ομήρους, αλλά ζητά αλλαγές στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, έχουν αρχίσει να διατυπώνονται μηνύματα συγκρατημένης αισιοδοξίας. Όμως, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, σημειώθηκε πλήθος εκρήξεων στη Γάζα, ενώ η Πόλη της Γάζας επλήγη από τρεις ξεχωριστές αεροπορικές επιδρομές, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο, λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς.

Ο Ισραηλινός στρατός έχει προειδοποιήσει τους Παλαιστίνιους ότι το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και η Πόλη της Γάζας παραμένουν «επικίνδυνη ζώνη μάχης» και επανέλαβε την έκκληση του για μετακίνηση προς τον νότο.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός έχει επίσης λάβει εντολή να προετοιμαστεί για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου, δηλαδή την επιστροφή των ομήρων. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι η ασφάλεια των στρατιωτών τους στη Λωρίδα της Γάζας αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα» και ότι «όλες οι δυνατότητες του IDF» θα σταλούν στη Νότια Διοίκηση για την προστασία τους.

«Δεδομένης της επιχειρησιακής ευαισθησίας, όλα τα στρατεύματα πρέπει να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης και ετοιμότητας», αναφέρει η ανάρτηση, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να υπάρξει ανάγκη για «άμεση αντίδραση για εξουδετέρωση κάθε απειλής».

Γάζα: Αισιοδοξία αλλά και αμφιβολίες για την πρόταση Τραμπ

Το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων προβλέπει ότι όλοι οι εναπομείναντες 48 όμηροι, εκ των οποίων πιστεύεται ότι οι 20 είναι ακόμη ζωντανοί , θα απελευθερωθούν από τη Χαμάς εντός 72 ωρών από την αποδοχή της συμφωνίας.

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι συμφωνεί επί της αρχής με το σχέδιο και θα προχωρήσει στην απελευθέρωση των ομήρων, αλλά επιθυμεί περαιτέρω διαπραγματεύσεις για ορισμένα βασικά σημεία.

Στη Γάζα οι αντιδράσεις κυμαίνονταν από την ελπίδα έως τη βαθιά καχυποψία. Κάποιοι φοβούνται ότι η Χαμάς έχει πέσει σε παγίδα και ότι το Ισραήλ θα πάρει πίσω τους ομήρους του μόνο και μόνο για να συνεχίσει τον πόλεμο. Άλλοι πιστεύουν ότι ανοίχθηκε μια ιστορική ευκαιρία για να μπει τέλος σε δύο χρόνια καταστροφής.

Προς το παρόν, κυριαρχεί η αβεβαιότητα. Υπάρχει αισιοδοξία, αλλά και αμφιβολίες, καθώς οι Παλαιστίνιοι περιμένουν να δουν αν τα λόγια στο χαρτί αρκούν για να τερματιστεί πραγματικά ο πόλεμος.

Με πληροφορίες από BBC