Γάζα: Χωρίς τον ΟΗΕ το σχέδιο Κούσνερ για τη διανομή ανθρωπιστής βοήθειας

Ο Τζάρεντ Κρούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε ένα νέο σχέδιο για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα παρακάμπτοντας τις καθιερωμένες πρακτικές των Ηνωμένων Εθνών.

Οι δηλώσεις του έγιναν μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά τη διάρκεια κλειστής συνεδρίασης με Ευρωπαίους και Άραβες υπουργούς, η οποία σηματοδότησε την έναρξη ενός πακέτου ανασυγκρότησης ύψους σχεδόν 900 εκατ. ευρώ για την περιοχή.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται στο ρεπορτάζ του το Euronews, ο Κούσνερ απέρριψε τις μέχρι τώρα πρωτοβουλίες βοήθειας στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι «σχεδιάστηκαν βήμα-βήμα από ΜΚΟ και τρομοκράτες». Παράλληλα, ζήτησε μια θεμελιώδη αλλαγή προσέγγισης για να «αναστραφεί το κλίμα».

Αν και δεν κατονόμασε την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), η τοποθέτησή του έδειξε ξεκάθαρα την πρόθεση να περιθωριοποιηθεί ο οργανισμός. Ωστόσο, η στάση αυτή ενδέχεται να τον φέρει σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο χρηματοδότη της UNRWA.

Πρόσωπο κλειδί ο Κούσνερ λόγω των σχέσεων με το Ισραήλ

Ο Κούσνερ, σύζυγος της Ιβάνκα Τραμπ, έχει αναδειχθεί σε πρόσωπο-κλειδί για τη διασφάλιση του μεγάλου διεθνούς πακέτου χρηματοδότησης για τη Γάζα, παρότι δεν κατέχει επίσημη κυβερνητική θέση.

Πέρα από τον ρόλο του ως απεσταλμένος του Τραμπ, συμμετέχει και στο Συμβούλιο Ειρήνης, το αμφιλεγόμενο όργανο υπό την προεδρία του Αμερικανού προέδρου που αναμένεται να επιβλέψει την ανοικοδόμηση της Λωρίδας.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επεσήμαναν ότι η παρουσία του στη συνάντηση είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, λόγω των απευθείας επαφών του με το Ισραήλ.

Κούσνερ: Το τρέχον σύστημα χρηματοδοτεί έμμεσα τη Χαμάς

«Η αλλαγή είναι σαν τον παράδεισο: όλοι θέλουν να πάνε εκεί, αλλά κανείς δεν θέλει να πεθάνει», φέρεται να δήλωσε ο Κούσνερ στη διάσκεψη, όπου συμμετείχαν και Άραβες εκπρόσωποι. Περιέγραψε την κατάσταση στη Γάζα ως «ένα διαρκές, ανεξέλεγκτο χρέος» όπου οι συνθήκες διαβίωσης δεν βελτιώνονται και οι δωρητές απλώς «βάζουν συνεχώς τοπική αναισθησία στο πρόβλημα».

Συνέδεσε επίσης ευθέως το τρέχον σύστημα ανθρωπιστικής βοήθειας με την έμμεση χρηματοδότηση της Χαμάς. Ισχυρίστηκε ότι ροές χρημάτων κατέληγαν σταθερά στα χέρια της οργάνωσης, η οποία τις χρησιμοποιούσε για να αγοράζει όπλα, να κατασκευάζει σήραγγες και να αναπτύσσει ρουκέτες. Το Ισραήλ κατηγορεί την UNRWA για διασυνδέσεις με τρομοκρατικές ομάδες, κατηγορία όμως που η υπηρεσία αρνείται κατηγορηματικά.

«Κάθε προσπάθεια θα αποτύχει αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς»

Ο αφοπλισμός της Χαμάς αποτέλεσε κεντρικό άξονα της ομιλίας του. Ξεκαθάρισε ότι η ανοικοδόμηση δεν μπορεί να πετύχει όσο ένοπλες οργανώσεις διατηρούν στρατιωτικές δυνατότητες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Κούσνερ υποστήριξε ότι κάθε προσπάθεια ανοικοδόμησης της Γάζας θα αποτύχει αν δεν αποστρατιωτικοποιηθεί η Χαμάς. Άφησε επίσης αιχμές για τους παρευρισκόμενους, λέγοντας ότι ο τελικός στόχος θα έπρεπε να είναι να μη χρειαστεί ποτέ ξανά άλλη διεθνής διάσκεψη δωρητών για τη Γάζα.

Παρ' όλα αυτά, διπλωμάτες που ενημερώθηκαν για τη συνάντηση ανέφεραν ότι ο τόνος του Κούσνερ ήταν γενικά συμβιβαστικός, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία με την ΕΕ και τους περιφερειακούς εταίρους.

Εστίασε ιδιαίτερα στα αραβικά κράτη, τονίζοντας ότι η εμπειρία τους στην ταχεία οικοδόμηση πόλεων για εκατομμύρια ανθρώπους τα καθιστά τα πλέον κατάλληλα για να βοηθήσουν στον επανασχεδιασμό του μέλλοντος των δύο εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας, ενώ εξήρε επίσης τον ρόλο της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

Με πληροφρίες από Euronews