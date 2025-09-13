Γάζα: «Γλιτώσαμε από βέβαιο θάνατο» - Οικογένειες φεύγουν νύχτα εξαιτίας των ανελέητων ισραηλινών βομβαρδισμών

Το Ισραήλ εντείνει την επίθεση στην Πόλη της Γάζας με ένα κύμα σφοδρών αεροπορικών επιδρομών, σηματοδοτώντας μια απότομη κλιμάκωση σε σύγκριση με προηγούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η τρέχουσα επίθεση στη Γάζα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς, με ολόκληρα συγκροτήματα διαμερισμάτων και κτίρια να έχουν μετατραπεί σε ερείπια. Μάλιστα η ένταση των επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες, έχει προκαλέσει μαζική εκτόπιση αμάχων.

Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει όλους τους κατοίκους της Πόλης της Γάζας να απομακρυνθούν άμεσα, εν αναμονή μιας μεγάλης χερσαίας επίθεσης. Νωρίτερα σήμερα, οι IDF δήλωσαν ότι περίπου 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη και έχουν κινηθεί προς τα νότια.

Παράλληλα, ανέφεραν ότι κατέστρεψαν έναν ουρανοξύστη ο οποίος, όπως υποστήριξαν, χρησιμοποιούνταν «για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων» εναντίον των δυνάμεών τους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι η πόλη αποτελεί το τελευταίο μεγάλο προπύργιο της Χαμάς.

Ωστόσο, το σχέδιο για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι η εντατικοποίηση της επίθεσης σε μια περιοχή όπου έχει ήδη κηρυχθεί λιμός, θα οδηγήσει τους αμάχους σε «ακόμα βαθύτερη καταστροφή». Κάτοικοι αναφέρουν ότι ο ισραηλινός στρατός έχει στοχοποιήσει σχολεία και πρόχειρα καταφύγια, συχνά δίνοντας προειδοποιήσεις λίγα μόλις λεπτά πριν από τους βομβαρδισμούς.

Πολλές οικογένειες μάλιστα, αναγκάστηκαν να φύγουν μέσα στη νύχτα προς τη δυτική Γάζα για να γλυτώσουν. «Γλιτώσαμε από βέβαιο θάνατο, εγώ, ο άντρας μου και τα τρία μας παιδιά», δήλωσε μια μητέρα που είχε βρει καταφύγιο στην πόλη.

Ο ισραηλινός στρατός έχει καλέσει τους κατοίκους να εκκενώσουν προς τα νότια της Λωρίδας, όμως πολλές οικογένειες λένε ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για τη μετακίνηση, η οποία κοστίζει έως και 1.100 δολάρια.

Η Χαμάς, από την πλευρά της, έχει εντείνει τις εκκλήσεις της προς τους κατοίκους να παραμείνουν και να αντισταθούν στην έξοδο από την πόλη. Οι ισραηλινές δυνάμεις δεν έχουν ακόμη φτάσει σε ορισμένες ανατολικές συνοικίες που παρέμειναν σχετικά ανέπαφες από τις επιδρομές του Ιανουαρίου, όμως η τρέχουσα εκστρατεία υποδηλώνει ότι ενδέχεται πλέον να επιχειρούν την πλήρη διάλυση ολόκληρων περιοχών.

