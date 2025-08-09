Γάζα: Έξι νεκροί και 30 τραυματίες σε σημείο διανομής βοήθειας

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της περιοχής, περιλαμβανομένων πολιτών που περίμεναν να παραλάβουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, Μαχμούντ Μπασάλ, δήλωσε στο AFP ότι έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους και 30 τραυματίστηκαν, όταν ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον συγκεντρωμένων κοντά σε σημείο διανομής βοήθειας στην κεντρική Γάζα.

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα μετά την έγκριση από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων για την κατάληψη της πόλης της Γάζας - απόφαση που προκάλεσε έντονες διεθνείς αντιδράσεις. Παρά τις φήμες για διαφωνίες εντός της στρατιωτικής ηγεσίας, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέμεινε στην απόφαση, δηλώνοντας σε ανάρτησή του: «Δεν πρόκειται να καταλάβουμε τη Γάζα – θα την απελευθερώσουμε από τη Χαμάς».

Ο Νετανιάχου δέχεται αυξανόμενες πιέσεις για να εξασφαλίσει εκεχειρία, ώστε να αποτραπεί ο λιμός που απειλεί πάνω από δύο εκατομμύρια κατοίκους και να απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς.

Η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης και η πρόθεση του Ισραήλ να επεκτείνει τον στρατιωτικό έλεγχο στη Γάζα οδήγησαν τη Γερμανία να περιορίσει τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ - ένα βήμα με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, έως πρόσφατα ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ, υποστήριξε ότι οι ενέργειες της χώρας δεν θα επιτύχουν την εξάλειψη της Χαμάς ή την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων.

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την Κυριακή

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετέφερε για την Κυριακή στις 10 π.μ. (EDT) την έκτακτη συνεδρίαση για τις ισραηλινές επιχειρήσεις, καθώς το αρχικό ραντεβού το Σάββατο συνέπιπτε με το εβραϊκό Σάββατο.

Σύμφωνα με πηγές του Associated Press, οι μοναρχίες του Κόλπου στηρίζουν τις προσπάθειες για νέα εκεχειρία, εκφράζοντας φόβους για περαιτέρω περιφερειακή αποσταθεροποίηση σε περίπτωση πλήρους επανακατάληψης της Γάζας.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, μιλώντας ανώνυμα, ανέφερε ότι η οργάνωση δεν έχει ακόμη λάβει λεπτομέρειες για τις τελευταίες πρωτοβουλίες αναβίωσης των διαπραγματεύσεων κατάπαυσης του πυρός.

Με πληροφορίες από Guardian