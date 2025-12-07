Γάζα: Έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της δηλώνει η Χαμάς - Η προϋπόθεση που επαναλαμβάνει

Έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της στη Λωρίδα της Γάζας, σε μια παλαιστινιακή αρχή, δήλωσε χθες, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, η Χαμάς.

Η προϋπόθεση που επαναλαμβάνει, είναι ότι ο ισραηλινός στρατός θα σταματήσει την κατοχή του στον θυλακα.

«Τα όπλα μας συνδέονται με την ύπαρξη της κατοχής και της επιθετικότητας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Χαλίλ αλ Χάγια, επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα και κύριος διαπραγματευτής του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο οποίος προσθέτει ότι «εάν λήξει η κατοχή, αυτά τα όπλα θα τεθούν υπό την ευθύνη του κράτους».

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, το γραφείο του Χάγια διευκρίνισε ότι ο επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα μιλούσε για ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

«Δεχόμαστε την ανάπτυξη δυνάμεων του ΟΗΕ, οι οποίες θα είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των συνόρων και την εποπτεία της τήρησης της εκεχειρίας στη Γάζα» πρόσθεσε ο Χάγια, ενννοώντας σαφώς την απόρριψη του κινήματός του για την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία θα έχει ως αποστολή τον αφοπλισμό του.

Η επίσκεψη Μερτς στο Ισραήλ

Στο μεταξύ, κατά την πρώτη του επίσκεψη στο Ισραήλ ως καγκελάριος της Γερμανίας, ο Φρίντριχ Μερτς επιβεβαίωσε τη συνεχή δέσμευση της χώρας στο εβραϊκό κράτος λέγοντας: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ».

«Δεν θα μπορούσαμε να συναντηθούμε σε πιο δύσκολους και πιο περίπλοκους καιρούς. Ξέρετε ότι η Γερμανία στέκεται σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ, ειδικά μετά τη φρικτή επίθεση που διέπραξε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023. Έκτοτε, καταφέραμε να εμβαθύνουμε και να εντείνουμε περαιτέρω τη φιλία μας και γνωρίζετε ότι θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του Ισραήλ. Εξακολουθούμε να θεωρούμε αυτή τη φιλία ένα θαύμα», δήλωσε ο Μερτς από την Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ισραηλινό πρόεδρο.

Την ίδια ώρα, ο Μερτς τόνισε ότι «οι στρατιωτικές ενέργειες και οι ενέργειες της κυβέρνησης μας έφεραν αντιμέτωπους με ένα δίλημμα». Ωστόσο, θέλησε να επισημάνει: «Έπρεπε να αντιδράσουμε σε αυτό, αλλά να είστε σίγουροι ότι εξακολουθούμε να είμαστε στο πλευρό σας», σε αυτό που φαινόταν να είναι μια αναφορά στον προσωρινό περιορισμό των παραδόσεων όπλων στο Ισραήλ. «Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα και έχει το δικαίωμα να υπάρχει. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ στο δικαίωμά του να υπάρχει και σας υποστηρίζουμε στις προσπάθειές σας».

Όσον αφορά το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ο Μερτς δήλωσε: «Θα σας βοηθήσουμε καθώς η ειρήνη και οι διαπραγματεύσεις εισέρχονται σε μια επόμενη φάση. Ο πόλεμος θα τελειώσει μόλις η Χαμάς καταθέσει όλα τα όπλα της, ο πόλεμος θα τελειώσει και στη συνέχεια θα κοιτάξουμε το μέλλον».

Το Βερολίνο ελπίζει επίσης, «ότι η κατάσταση στη Δυτική Όχθη θα συνεχίσει να εξελίσσεται προς μια θετική κατεύθυνση», τόνισε, προσθέτοντας πως η Γερμανία βλέπει τη λύση των δύο κρατών ως «σημαντικό παράγοντα για την καλή συνύπαρξη μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, και του ισραηλινού λαού, του παλαιστινιακού λαού και του αραβικού κόσμου, ώστε να μπορούν να ζήσουν ειρηνικά, με ειρήνη, ασφάλεια και αξιοπρέπεια».