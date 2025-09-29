Γάζα: Επιστολή συγγενών ομήρων στον Τραμπ πριν από τη συνάντηση με Νετανιάχου

Οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα απηύθυναν επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον να επιμείνει στη δέσμευσή του για τερματισμό του πολέμου κατά τη σημερινή του συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Σας ζητούμε να σταθείτε απέναντι σε κάθε προσπάθεια σαμποτάζ της συμφωνίας που προτείνατε», ανέφερε το Φόρουμ Οικογενειών, η κύρια οργάνωση που εκπροσωπεί συγγενείς των ομήρων, υπογραμμίζοντας πως «οι οικογένειές μας περίμεναν υπερβολικά πολύ».

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι διαφαίνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, στη βάση σχεδίου 21 σημείων που παρουσίασε σε Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το σχέδιο προβλέπει την απελευθέρωση 47 ομήρων ήδη από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας· ωστόσο, 25 από αυτούς έχουν ήδη κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Το Φόρουμ τόνισε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι «μόνον εσείς έχετε τη δύναμη να ολοκληρώσετε αυτή τη συμφωνία». Παρά ταύτα, ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα δηλώσει πως είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, αποκλείοντας την προοπτική παλαιστινιακού κράτους.

Η οργάνωση κάλεσε τον Τραμπ να ασκήσει άμεσες πιέσεις στον Ισραηλινό πρωθυπουργό ώστε να σταματήσει την τρέχουσα επιχείρηση. «Ο διπλός σας στόχος – τερματισμός του πολέμου και επιστροφή όλων των ομήρων – έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κλιμάκωση που προωθεί σήμερα το Ισραήλ», σημείωσε.

Από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 σκοτώθηκαν 1.219 άνθρωποι στο Ισραήλ, κυρίως άμαχοι. Έκτοτε, οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα έχουν κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 66.005 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς· στοιχεία τα οποία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.