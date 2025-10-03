Γάζα: Ελεύθεροι οι Ιταλοί βουλευτές του Global Sumud Flottilla που είχαν συλληφθεί από το Ισραήλ

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι Ιταλοί βουλευτές που συμμετείχαν στην αποστολή Global Sumud Flottilla, με κατεύθυνση προς τη Γάζα, την οποία αναχαίτισαν ισραηλινές δυνάμεις.

Οι τέσσερις Ιταλοί βουλευτές και γερουσιαστές αναμένεται να επιστρέψουν σήμερα, Παρασκευή, στην Ιταλία.

Πρόκειται για τον κεντροαριστερό βουλευτή Αρτούρο Σκότο, την ευρωβουλευτή του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος Αναλίζα Κοράντο, για τον γερουσιαστή των Πέντε Αστέρων Μάρκο Κροάτι και την ευρωβουλευτή των οικολόγων Μπενεντέτα Σκουντέρι.

Η επιστροφή τους θα πραγματοποιηθεί με τη μεταφορά τους αρχικά στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και την επιβίβασή τους στη συνέχεια -εντός της ημέρας- σε πτήση με προορισμό τη Ρώμη.

Global Sumud Flottilla: Η ελληνική αποστολή

Ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν εχθές το βράδυ ορισμένα πλοία του στολίσκου και έθεσαν - παράνομα - υπό κράτηση τους επιβαίνοντες ακτιβιστές. Ανάμεσά τους και τα μέλη της ελληνικής αποστολής από το πλοίο «Οξυγόνο».

«Δεν αναγνωρίζουμε τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Δεν αναγνωρίζουμε το 'δικαίωμα' του κράτους-τρομοκράτη να απαγάγει πλοία και ανθρώπους σε διεθνή ύδατα. Η παρουσία μας εδώ, η σύλληψη και τώρα η απεργία πείνας μας είναι συνέχεια της ίδιας στάσης: ότι η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη, και ότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί να φυλακιστεί.», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Ελλήνων ακτιβιστών.

Global Sumud Flottilla: Ενημέρωση Κακλαμάνη για την ελληνική αποστολή

Ενημέρωση για τον επαναπατρισμό των μελών της ελληνικής αποστολής που συμμετείχαν στο Global Sumud Flotilla, μετά την αναχαίτιση των σκαφών από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα, έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Όπως είπε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, οι 27 Έλληνες επιβαίνοντες -ανάμεσά τους και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Κατερίνα Πέρκα– μεταφέρονται προς λιμάνι του νοτίου Ισραήλ. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, λόγω της θρησκευτικής εορτής στο Ισραήλ, η διαδικασία επαναπατρισμού δεν θα ολοκληρωθεί σήμερα αλλά θα ξεκινήσει από αύριο.

«Επικοινώνησα με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών και με ενημέρωσαν ότι το πλοίο καταπλέει σε λίγο στο λιμάνι του νοτίου Ισραήλ. Ο πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ έχει ήδη λάβει οδηγίες να παραστεί εκεί και να μεριμνήσει για τη μεταφορά των Ελλήνων στην πατρίδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης.

Η επιστροφή των 27 αναμένεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ