Γάζα: Εκτός λειτουργίας οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και δεκάδες ΜΚΟ με απόφαση Ισραήλ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου αναστέλλει τη δραστηριότητα πάνω από 20 διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων που δουλεύουν στη Γάζα, ανάμεσά τους και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
Η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι οι οργανώσεις δεν συμμορφώθηκαν με ένα νέο σύνολο κανόνων, που προβλέπει αυστηρότερη διαδικασία ελέγχου για το προσωπικό και τη λειτουργία τους.
Σύμφωνα με το υπουργείο Διασποράς, οι οργανώσεις που μπαίνουν στον κατάλογο δεν παρείχαν πλήρη στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό τους, τη χρηματοδότηση και τον τρόπο που επιχειρούν στον θύλακα. Για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, το υπουργείο ισχυρίστηκε ότι δεν δόθηκαν επαρκείς διευκρινίσεις για τον ρόλο ορισμένων εργαζομένων, τους οποίους το Ισραήλ κατηγορεί ότι είχαν σχέση με τη Χαμάς ή άλλες ένοπλες οργανώσεις.
Από την πλευρά τους, διεθνείς οργανώσεις χαρακτηρίζουν τους νέους κανόνες αυθαίρετους και προειδοποιούν ότι ενδέχεται να εκθέσουν το προσωπικό τους. Το ισραηλινό υπουργείο ανέφερε ότι δεν ανανεώθηκαν οι άδειες περίπου 25 οργανώσεων, ποσοστό που το ίδιο υπολόγισε κοντά στο 15% των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη Γάζα.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, που χρησιμοποιούν και τη γαλλική συντομογραφία MSF, δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Associated Press για σχόλιο. Το Ισραήλ είχε διατυπώσει αντίστοιχες κατηγορίες και το 2024, υποστηρίζοντας ότι μέλη του προσωπικού της οργάνωσης συμμετείχαν σε στρατιωτικές δραστηριότητες. Τότε η ΜΚΟ είχε δηλώσει ότι αντιμετωπίζει τις καταγγελίες με σοβαρότητα και ότι δεν προσλαμβάνει εν γνώσει της άτομα που εμπλέκονται σε ένοπλη δράση.
Η απόφαση προστίθεται στην ήδη τεταμένη σχέση του Ισραήλ με τους φορείς ανθρωπιστικής βοήθειας ως προς το τι, πόσο και με ποιον ρυθμό περνά στη Γάζα. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι τηρεί τις δεσμεύσεις που προβλέπονται στην τελευταία εκεχειρία, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, στον πόλεμο που διαρκεί δύο χρόνια. Οι οργανώσεις αρωγής αμφισβητούν τα στοιχεία που παρουσιάζει η ισραηλινή πλευρά και επιμένουν ότι η ροή βοήθειας δεν επαρκεί για τις ανάγκες του θύλακα, όπου ζουν πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι.
Ακολουθεί η πλήρης λίστα των οργανώσεων που θα πρέπει να σταματήσουν τη λειτουργία τους στη Γάζα το 2023:
1. Action Against Hunger
2. ActionAid
3. Alianza por la Solidaridad
4. Campaign for the Children of Palestine
5. CARE
6. DanChurchAid
7. Danish Refugee Council
8. Handicap International: Humanity & Inclusion
9. Japan International Volunteer Center
10. Medecins du Monde France
11. Medecins du Monde Switzerland
12. Medecins Sans Frontieres Belgium
13. Medecins Sans Frontieres France
14. Medecins Sans Frontieres Nederland
15. Medicos del Mundo
16. Mercy Corps
17. MSF Spain
18. Norwegian Refugee Council
19. Oxfam Novib
20. Premiere Urgence Internationale
21. Terre des hommes Lausanne
22. International Rescue Committee
23. WeWorld-GVC
24. World Vision International
25. Relief International
26. Fondazione AVSI
27. Movement for Peace-MPDL
28. American Friends Service Committee
29. Medico International
30. Palestine Solidarity Association in Sweden
31. Defense for Children International
32. Medical Aid for Palestinians UK
33. Caritas Internationalis
34. Caritas Jerusalem
35. Near East Council of Churches
36. Oxfam Quebec
37. War Child Holland
Με πληροφορίες από Associated Press