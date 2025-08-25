Γάζα: «Δύο τα ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή, 20 οι νεκροί» - Αυτοί είναι οι τέσσερις δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν

Επίθεση εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας εξαπέλυσε το Ισραήλ σήμερα.

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά το πλήγμα, περιλαμβανομένων των τεσσάρων δημοσιογράφων.

Ανάμεσα στα θύματα, είναι και τέσσερις δημοσιογράφοι, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος της παλαιστινιακής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ ανέφερε πως μεταξύ των νεκρών είναι «τέσσερις δημοσιογράφοι και ένα μέλος της Πολιτικής Προστασίας», έπειτα από δύο ισραηλινά πλήγματα εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιουνίς.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως το δεύτερο πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ εξαπολύθηκε αφού διασώστες, δημοσιογράφοι και άλλοι έσπευσαν στον χώρο όπου είχε σημειωθεί η πρώτη επίθεση.

Ο εικονολήπτης Χούσαμ αλ Μάσρι, ένας από τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκε στο πρώτο πλήγμα, συνεργαζόταν με το Reuters. Ο φωτοειδησεογράφος Χάτεμ Χαλέντ, συνεργάτης του ίδιου πρακτορείου, τραυματίστηκε σε δεύτερο πλήγμα, επεσήμαναν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι.

Η απευθείας μετάδοση του Reuters από το νοσοκομείο, την οποία παρείχε ο Μάσρι, διακόπηκε ξαφνικά την στιγμή του πρώτου πλήγματος.

Από την πλευρά του το Αl Jazeera μετέδωσε ότι μεταξύ των νεκρών είναι και ένας δημοσιογράφος του, τρεις εβδομάδες αφού πλήγμα του ισραηλινού στρατού σκότωσε τέσσερις δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου και δύο ανεξάρτητους δημοσιογράφους.

Ο θάνατος του Μοχαμάντ Σαλάμα «επιβεβαιώθηκε», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του Αl Jazeera.

Σύμφωνα με τους Παλαιστίνιους αξιωματούχους, εκτός από τον Μάσρι και τον Σαλάμα, οι άλλοι δύο δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν είναι η Μαριάμ Αμπού Ντάγκα και ο Μοάζ Αμπού Τάχα.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε αρχικά ότι «ελέγχει» τις πληροφορίες για τα πλήγματα.

Λίγη ώρα αργότερα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διενήργησε πλήγμα στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα και πως ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων διέταξε έρευνα.

Σε μια ανακοίνωση, οι IDF ανέφεραν: «Οι IDF λυπούνται για τυχόν σωματική βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα και δεν θέτουν επί τούτου στο στόχαστρο δημοσιογράφους. Οι IDF ενεργούν έτσι ώστε να περιορίσουν τη βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα όσο είναι δυνατό ενόσω διατηρούν την ασφάλεια των στρατιωτών των IDF».

Σημειώνεται περισσότεροι από 240 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στις ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το Συνδικάτο Παλαιστίνιων Δημοσιογράφων.

Η κατάσταση στη Γάζα συνιστά ανθρωπιστική καταστροφή που ισοδυναμεί με αποτυχία της ανθρωπότητας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ προσθέτοντας ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Ο ίδιος σχολίασε ότι η σύναψη σχέσεων ανάμεσα στη Ρωσία και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα είναι εφικτή μόνο μετά την επίτευξη μια δίκαιης ειρήνης διαρκείας στην Ουκρανία.