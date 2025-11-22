Γάζα: Δύο παιδιά σκοτώνονται κάθε ημέρα παρά την εκεχειρία

Νέο δημοσίευμα στον επίσημο ιστότοπο του ΟΗΕ, επικαλείται πληροφορίες της UNICEF, σύμφωνα με την οποία, κάθε ημέρα σε περίοδο εκεχειρίας σκοτώνονται δύο παιδιά στη Γάζα.

Ειδικότερα, τουλάχιστον 67 παιδιά έχουν σκοτωθεί σε «συγκρούσεις» στον παλαιστινιακό θύλακα από την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στις 10 Οκτωβρίου.

Την ίδια ώρα, οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» αναφέρουν περιπτώσεις, όπου εκείνη ενός 9χρονου κοριτσιού, το οποίο «δέχεται θεραπεία για τραύματα στο πρόσωπο λόγω πυροβολισμών από drone».

Ο Dr. Rik Peeperkorn του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς «παρόλο που υπάρχει εκεχειρία, συνεχίζουν να σκοτώνονται άνθρωποι».

Γάζα: 280 κάτοικοι του θύλακα έχουν σκοτωθεί

Από τα νεότερα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Γάζας προκύπτει, ότι έχουν σκοτωθεί 280 κάτοικοι του θύλακα και 672 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός. Ακόμη, περίπου 571 σοροί έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές.

Μέσα σε ένα όλο και πιο αβέβαιο κλίμα για τη διάρκεια και την εφαρμογή της εκεχειρίας, οι ομάδες βοήθειας του ΟΗΕ -συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP)- συνεχίζουν να πιέζουν για μεγαλύτερη πρόσβαση στους κατοίκους της Γάζας, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι και εξαιρετικά ευάλωτες οικογένειες.