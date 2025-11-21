Γάζα: Δραματική μείωση δωρεών μετά την εκεχειρία - Ανθρωπιστικές οργανώσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Οι διοργανωτές φιλανθρωπικών δράσεων για τους άμαχους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, διαπιστώνουν μια «καταστροφική» πτώση στις δωρεές από τότε που ανακοινώθηκε η εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ - Χαμάς.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους, οι δωρεές που συγκεντρώνονται από εθελοντές και κατευθύνονται σε οικογένειες που ζουν σε προσωρινά καταφύγια και παλεύουν με ασθένειες, πείνα και υποσιτισμό έχουν μειωθεί δριαματικά.

Η Megan Hall που κατοικεί στην Αυστραλία, διαχειρίζεται 95 τέτοιους λογαριασμούς στα social media για οικογένειες στη Γάζα και έχει συγκεντρώσει πάνω από 200.000 δολάρια (152.700 λίρες) από τον Φεβρουάριο του 2024.

Όμως παρατήρησε ότι οι δωρεές άρχισαν να μειώνονται από τον Σεπτέμβριο και η πτώση έγινε αισθητά πιο έντονη μετά την εκεχειρία της 10ης Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, δήλωσε πως κατάφερνε σταθερά να στέλνει περίπου 5.000 δολάρια την εβδομάδα σε ανθρώπους στη Γάζα. Τον Οκτώβριο, όμως, συγκέντρωσε λίγο πάνω από 2.000 δολάρια συνολικά από όλες τις καμπάνιες της.

«Η πτώση στις δωρεές είναι καταστροφική. Νιώθω πως με τη λεγόμενη ‘εκεχειρία’ ο κόσμος νομίζει ότι οι Παλαιστίνιοι δεν χρειάζονται πια τη βοήθειά μας. Η αλληλοβοήθεια κρατάει ανθρώπους στη ζωή εδώ και δύο χρόνια. Και τώρα που μπαίνουμε στον χειμώνα, και έχοντας εκτοπιστεί τόσες φορές, πολλοί δεν έχουν ούτε χειμερινά ρούχα ούτε κουβέρτες», εξηγεί.

Ακόμη τέσσερις υπεύθυνοι, μιλώντας στον Guardian ανέφεραν και εκείνοι είδαν απότομη πτώση στους πόρους που συγκεντρώθηκαν τον τελευταίο μήνα.

Ορισμένες ΜΚΟ παρατηρούν επίσης δραματική μείωση στη στήριξη. Η Gaza Soup Kitchen έχει συγκεντρώσει πάνω από 5,8 εκατ. δολάρια μέσω GoFundMe από τον Φεβρουάριο του 2024, προσφέροντας 10.000 γεύματα την ημέρα σε κατοίκους της Γάζας. Από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Οκτώβριο, είδε τις δωρεές να μειώνονται κατά 51%.

Ο κόσμος θεωρεί ότι τα δεινά των ανθρώπων στη Γάζα έχουν τελειώσει

Σύμφωνα με αξιολόγηση της SARI Global, την οποία επικαλείται ο ΠΟΥ, πάνω από το 70% του πληθυσμού της Γάζας – σχεδόν 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι – είναι περιορισμένοι σε περιοχές που εκτίθενται σε βροχές, ισχυρούς ανέμους και παράκτιες πλημμύρες, χωρίς καμία λειτουργική υποδομή.

«Το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής γης έχει καταστραφεί, τα περισσότερα ζώα έχουν χαθεί και το σύστημα υγείας έχει αποδεκατιστεί. Και βέβαια, το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί ξανά και ξανά τα τελευταία δύο χρόνια σημαίνει ότι οι μηχανισμοί επιβίωσής τους έχουν εξαντληθεί πλήρως. Η εκεχειρία σημαίνει ότι είναι πιο ήσυχα από άποψη βομβαρδισμών. Δεν σημαίνει ότι από τη μια μέρα στην άλλη η ζωή των ανθρώπων έγινε καλύτερη, γιατί το μεγαλύτερο μέρος της Γάζας είναι ολοκληρωτικά κατεστραμμένο» εξήγησε εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

Σταδιακά, όλο και μεγαλύτερες, ευρέως γνωστές ανθρωπιστικές οργανώσεις ανησυχούν επίσης για τη μείωση των δωρεών μετά την εκεχειρία. Η Oxfam αναφέρει πτώση και η Save the Children UK δήλωσε ότι οι δωρεές που προέρχονται από καμπάνιες στα social media έχουν μειωθεί κατά το ένα τρίτο.

Παρότι σε κάποιες ανθρωπιστικές συνοδείες έχει επιτραπεί να μπουν στη Γάζα από το Ισραήλ μετά την εκεχειρία, είναι ανοιχτά μόνο τρία από τα επτά συνοριακά περάσματα, γεγονός που, σύμφωνα με την OCHA, περιορίζει τη διανομή βοήθειας.

Οι διοργανωτές εράνων υποψιάζονται ότι η πτώση οφείλεται κυρίως στην πεποίθηση του κοινού ότι τα δεινά των Παλαιστινίων έχουν τελειώσει και για τα 2 εκατομμύρια ανθρώπων στη Γάζα, ένας ακόμη αβέβαιος χειμώνας έχει φτάσει.

Με πληροφορίες από Guardian