Γάζα: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις γενικευμένου υποσιτισμού» επιμένει το Ισραήλ

Παρά τους καταγεγραμμένους από το υπουργείο Υγείας της Γάζας θανάτους εξαιτίας της πείνας και τα πλάνα με τα σκελετωμένα σώματα των Παλαιστινίων που επιβιώνουν στον θύλακα, το Ισραήλ επιμένει, ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις γενικευμένου υποσιτισμού».

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ αντικρούει τα καταγγελλόμενα από τον ΟΗΕ που κρούει εδώ και εβδομάδες τον κώδωνα του κινδύνου για «μαζικό λιμό» στη Λωρίδα της Γάζας.

Η υπηρεσία του ισραηλινού στρατού που είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό της βοήθειας στα υπό ισραηλινή κατοχή παλαιστινιακά εδάφη, COGAT, αναφέρει σε έκθεσή της, πως διεξήγαγε «ενδελεχή αξιολόγηση» των δεδομένων σχετικά με τους θανάτους λόγω υποσιτισμού στον παράκτιο παλαιστινιακό θύλακα.

Στα δικά το έγγραφα, το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας υποστηρίζει, ότι έχουν πεθάνει από την πείνα μέχρι τώρα, 227 άτομα. Ανάμεσα στους νεκρούς, 103 παιδιά. Όμως, η COGAT αμφισβητεί την αξιοπιστία αυτών των στοιχείων, δηλώνοντας:

«Η ανάλυση κατά περίπτωση των δημοσιευμένων θανάτων δείχνει ότι οι περισσότεροι (σ.σ. από όσους απεβίωσαν) έπασχαν από προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις που οδήγησαν στην επιδείνωση της υγείας τους, χωρίς να έχει σχέση (σ.σ. ο θάνατός τους) με τη διατροφική τους κατάσταση. Οι ακραίες περιπτώσεις δεν αντιπροσωπεύουν την κατάσταση του γενικού πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας».

Η COGAT καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει «κανένα σημάδι γενικευμένου υποσιτισμού» μεταξύ των κατοίκων στη Λωρίδα της Γάζας και βγαίνει στην αντεπίθεση καταγγέλλοντας «την κυνική εκμετάλλευση τραγικών εικόνων» από τη Χαμάς.

Η Χαμάς, από τη δική της πλευρά, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κατηγορεί την COGAT για «απελπισμένη και μάταιη προσπάθεια συγκάλυψης ενός διεθνώς καταγεγραμμένου εγκλήματος: της συστηματικής λιμοκτονίας» του πληθυσμού της Γάζας.

«Λιμός μπροστά στα μάτια μας» - Κράτη μέλη της ΕΕ αντιδρούν

Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βρετανία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, η Αυστραλία σε κοινό ανακοινωθέν τους καταγγέλλουν ότι η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει φτάσει σε «αδιανόητα επίπεδα», καθώς υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για «λιμό που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας». Στην κοινή τους ανακοίνωση, καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Απαιτείται επείγουσα δράση τώρα για να σταματήσει και να αντιστραφεί η πείνα», ανέφεραν οι υπουργοί Εξωτερικών των 27 χωρών που συνυπογράφουν την ανακοίνωση, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Βρετανία. «Τα δεινά στη Γάζα έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα», τονίζουν.

«Καλούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ να δώσει άδεια σε όλες τις διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις να μεταφέρουν βοήθεια και να ξεμπλοκάρει βασικούς ανθρωπιστικούς φορείς για να λειτουργήσουν», υπογραμμίζει η ανακοίνωση. «Όλα τα περάσματα και οι διαδρομές πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επιτραπεί η εισροή βοήθειας στη Γάζα, η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τρόφιμα, εξοπλισμό για στέγαση, καύσιμα, πόσιμο νερό, φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό».

Η Γάζα θύλακας απειλείται με «εκτεταμένο λιμό», προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Ο παλαιστινιακός θύλακας απειλείται με «εκτεταμένο λιμό», σύμφωνα με τον ΟΗΕ ο οποίος έχει ζητήσει παροχή μαζικής βοήθειας.

Στα πιο πρόσφατα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αναφέρεται ότι

148 άνθρωποι πέθαναν στη Γάζα, εξαιτίας υποσιτισμού από τις αρχές της χρονιάς

και σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των 5 ετών στη Γάζα ταυτοποιήθηκαν ότι υπέφεραν από οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο.

Τέλος, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (WFP) εκτιμά, ότι «περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού δεν λαμβάνει τροφή για πολλές συνεχόμενες ημέρες».

Το WFP παρατηρεί επίσης, «απότομη αύξηση του οξέος υποσιτισμού με περισσότερα από 300.000 παιδιά να διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο».

Ο επικεφαλής της αποστολής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα Παλαιστινιακά Εδάφη δήλωσε σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «ο υποσιτισμός στη Γάζα είναι μια πραγματικότητα, εξελίσσεται ραγδαία και επηρεάζει ολόκληρο τον πληθυσμό».

Η μαθηματική εξίσωση της πείνας στη Γάζα

Η μαθηματική εξίσωση της πείνας στη Γάζα, αποδεικνύεται απλή και παράλληλα επικίνδυνη: Οι Παλαιστίνιοι δεν μπορούν να φύγουν, ο πόλεμος έχει εξαφανίσει τη γεωργία και το Ισραήλ έχει απαγορεύσει την αλιεία – έτσι, σχεδόν κάθε θερμίδα που καταναλώνει ο πληθυσμός πρέπει να εισαχθεί απ’ έξω.

Το Ισραήλ γνωρίζει ακριβώς πόση τροφή χρειάζεται. Εδώ και δεκαετίες υπολογίζει συστηματικά τις ανάγκες σε τρόφιμα στη Γάζα, ρυθμίζοντας τις παραδόσεις έτσι ώστε να ασκεί πίεση, χωρίς όμως έως τώρα να οδηγεί σε μαζικό λιμό.

«Η ιδέα είναι να βάλουμε τους Παλαιστίνιους σε δίαιτα, αλλά να μην πεθάνουν από την πείνα», είχε δηλώσει το 2006 ανώτατος σύμβουλος του (τότε) πρωθυπουργού Έχουντ Ολμέρτ. Ένα ισραηλινό δικαστήριο υποχρέωσε αργότερα την κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα έγγραφα με τις αναλυτικές λεπτομέρειες αυτών των μακάβριων υπολογισμών.

Η COGAT, η ισραηλινή υπηρεσία που εξακολουθεί να ελέγχει τις αποστολές βοήθειας στη Γάζα, είχε τότε υπολογίσει ότι οι Παλαιστίνιοι χρειάζονται τουλάχιστον 2.279 θερμίδες την ημέρα ανά άτομο — ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 1,836 κιλά τροφής ημερησίως.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις ζητούν μέχρι και σήμερα, χωρίς αποτέλεσμα, ακόμη μικρότερη ελάχιστη μερίδα: 62.000 τόνους ξηρής και κονσερβοποιημένης τροφής για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες 2,1 εκατομμυρίων ανθρώπων τον μήνα, δηλαδή περίπου 1 κιλό ανά άτομο την ημέρα.

Καθώς η πείνα στη Γάζα έχει επιδεινωθεί φέτος το καλοκαίρι, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι κατά καιρούς αρνήθηκαν την ύπαρξη μαζικής λιμοκτονίας, ισχυρίστηκαν χωρίς αποδείξεις ότι η Χαμάς κλέβει και αποθηκεύει τη βοήθεια, ή κατηγόρησαν αποτυχίες του ΟΗΕ στη διανομή, παρουσιάζοντας φωτογραφίες από παλέτες βοήθειας που περιμένουν στα σύνορα.

Οι ίδιοι μάλιστα συνδέουν τις “θανατηφόρες και χαοτικές” διανομές της Gaza Humanitarian Foundation (μιας startup logistics με αμερικανική και ισραηλινή υποστήριξη) ως απόδειξη ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα.

Ωστόσο, δεδομένα που προέρχονται από την ίδια την ισραηλινή κυβέρνηση αποδεικνύουν πως η Γάζα λιμοκτονεί. Από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, το Ισραήλ επέτρεψε να εισέλθουν στη Γάζα μόλις 56.000 τόνοι τροφής -ποσότητα λιγότερη από το ένα τέταρτο των ελάχιστων αναγκών για την περίοδο αυτή.

Ακόμα κι αν είχαν διανεμηθεί όλα τα σακιά αλευριού του ΟΗΕ και η GHF είχε εγκαθιδρύσει ασφαλή συστήματα δίκαιης διανομής, η πείνα θα ήταν και πάλι αναπόφευκτη. Οι Παλαιστίνιοι απλώς δεν είχαν αρκετή τροφή να φάνε.

