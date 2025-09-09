Γάζα: «Δεν θα κάνουμε ευκολότερη τη ζωή τους» - Το Ισραήλ για τις συνθήκες διαβίωσης των Παλαιστίνιων κρατουμένων

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ότι δεν προτίθεται να εφαρμόσει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο διέταξε τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Τις δηλώσεις του έκανε έχοντας στο πλευρό του τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον τόπο της επίθεσης που σημειώθηκε το ίδιο πρωί στην Ανατολική Ιερουσαλήμ από δύο Παλαιστίνιους, με αποτέλεσμα τον θάνατο έξι Ισραηλινών. Οι δράστες σκοτώθηκαν επιτόπου.

«Δεν θα κάνουμε ευκολότερη τη ζωή των εχθρών μας», δήλωσε ο Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι ακόμα και οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης αποτελούν κομμάτι του πολέμου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, ύστερα από προσφυγή δύο ισραηλινών οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έκρινε ότι οι φυλακές δεν παρέχουν στους κρατούμενους τροφή που να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του νόμου για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Επεσήμανε δε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως η μείωση των μερίδων λειτουργεί αποτρεπτικά, ενώ οι μαρτυρίες πρώην ομήρων της Χαμάς δείχνουν ότι ο τρόπος μεταχείρισης των Παλαιστίνιων κρατουμένων μπορεί να επηρεάζει και τις συνθήκες κράτησης των ομήρων στη Γάζα.

«Η αξία μιας κοινωνίας φαίνεται, μεταξύ άλλων, από το πώς φέρεται στους φυλακισμένους της», σημείωσε το δικαστήριο.

Ο Μπεν Γκβιρ, από την πλευρά του, κατηγόρησε το Ανώτατο Δικαστήριο ότι «χαλαρώνει τις συνθήκες κράτησης για τρομοκράτες και δολοφόνους», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. «Οι συνθήκες θα παραμείνουν όπως είναι, καθώς αυτό ενισχύει την αποτροπή», είπε χαρακτηριστικά.

Ήδη από τον Ιούλιο, είχε δηλώσει μέσω X πως ένας από τους βασικούς του στόχους ως υπουργός Εθνικής Ασφάλειας είναι η αυστηροποίηση των συνθηκών για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους – παρά τις αντιρρήσεις της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ.

Αντίστοιχη θέση εξέφρασε και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν, ο οποίος επιτέθηκε στους δικαστές. «Την ώρα που οι όμηροι λιμοκτονούν στα υπόγεια τούνελ, δύο δικαστές απαιτούν βελτίωση της διατροφής για τους χειρότερους τρομοκράτες», ανέφερε σε οργισμένο μήνυμα στο Telegram την Κυριακή.