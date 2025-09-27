Γάζα: Το απόρρητο σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου

Απόρρητο έγγραφο 21 σημείων που παρουσιάζει το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αποκαλύπτουν οι Times of Israel. Το σχέδιο, που παραδόθηκε σε ορισμένες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, φέρεται να ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, σηματοδοτώντας μια σημαντική μετατόπιση της μέχρι τώρα αμερικανικής πολιτικής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρόταση ενθαρρύνει τους Παλαιστινίους να παραμείνουν στη Λωρίδα της Γάζας – μια εξέλιξη που έρχεται σε αντίθεση με τις προηγούμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί ενδεχόμενης μόνιμης μετεγκατάστασης του πληθυσμού. Το έγγραφο, που συντάχθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, περιλαμβάνει μια σειρά όρων που συνδυάζουν τόσο παλαιστινιακές όσο και ισραηλινές απαιτήσεις.

Μεταξύ αυτών προβλέπεται: η άμεση επιστροφή όλων των ομήρων εντός 48 ωρών από την αποδοχή της συμφωνίας, η απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων, η παροχή αμνηστίας σε μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν για ειρηνική συνύπαρξη, καθώς και η διοίκηση της Γάζας από μια προσωρινή κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών υπό διεθνή εποπτεία. Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη αποστρατιωτικοποίησης της περιοχής και καταστροφής της στρατιωτικής υποδομής της Χαμάς.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την άμεση ροή ανθρωπιστικής βοήθειας τουλάχιστον 600 φορτηγών ημερησίως, την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών, τη δημιουργία ειδικής οικονομικής ζώνης και τον σχεδιασμό ανασυγκρότησης της Γάζας με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Προβλέπει ακόμη τη συγκρότηση διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης με την υποστήριξη των ΗΠΑ, η οποία θα αναλάβει την ασφάλεια στη Λωρίδα και θα εκπαιδεύσει νέα παλαιστινιακή αστυνομία.

Ειδικής σημασίας είναι η αναφορά ότι, μετά την πρόοδο της ανοικοδόμησης και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων από την Παλαιστινιακή Αρχή, θα μπορούσαν να διαμορφωθούν οι συνθήκες για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους. Η Ουάσιγκτον προτείνει επίσης την εκκίνηση απευθείας διαλόγου μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για έναν «πολιτικό ορίζοντα ειρηνικής συνύπαρξης».

Το σχέδιο των ΗΠΑ, που χαρακτηρίζεται «δυναμικό» και αναμένεται να βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες, παρουσιάζεται ως η πρώτη ολοκληρωμένη αμερικανική πρόταση που επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ασφάλεια του Ισραήλ και στη μελλοντική κρατική υπόσταση των Παλαιστινίων.



