Γάζα: Αναχαιτίστηκαν δεκάδες πλοία του Global Sumud Flotilla μεταξύ αυτών και το «Οξυγόνο»

Η νηοπομπή με βοήθεια για τη Γάζα ανακοίνωσε ότι δεκάδες πλοία της συνέχιζαν να «πλέουν σταθερά» προς τα παλαιστινιακά εδάφη την Πέμπτη, παρά την παρεμπόδιση από τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις.

Η Global Sumud Flotilla ανακοίνωσε ότι τα περισσότερα πλοία της συνέχιζαν το ταξίδι τους νωρίς το πρωί της Πέμπτης, πλησιάζοντας τις ακτές της Λωρίδας της Γάζας παρά τις παρεμποδίσεις.

«30 σκάφη συνεχίζουν να πλέουν με δύναμη προς τη Γάζα, που απέχει μόλις 46 ναυτικά μίλια, παρά τις αδιάκοπες επιθέσεις από το ισραηλινό ναυτικό», ανέφερε η νηοπομπή στο X με ώρα αναφοράς τις 3.20 π.μ. τοπική ώρα (0020 GMT).

Το Γαλλικό Πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι ο εκπρόσωπος της νηοπομπής Saif Abukeshek δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν αναχαιτίσει 19 σκάφη που μετέφεραν συνολικά περίπου 200 άτομα, μεταξύ των οποίων πολλά από την Ισπανία και την Ιταλία.

Ωστόσο, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, δήλωσε: «Η αποστολή μας συνεχίζεται». «Είναι αποφασισμένοι», είπε για τα υπόλοιπα σκάφη. «Είναι παρακινημένοι και κάνουν ό,τι μπορούν για να σπάσουν την πολιορκία νωρίς το πρωί».

Τι συνέβη με τα πλοία από Ελλάδα

Ανάμεσα στα πλοία που αναχαιτίστηκαν ήταν και το ελληνικό «Οξυγόνο».

Με ανάρτησή τους στα social media γράφουν: «Το πλοίο Οξυγόνο έχει αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε μια πράξη διεθνούς πειρατείας και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες μας απαγάγονται αυτή τη στιγμή και μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος παρά τη θέληση τους. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την άμεση και ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα».

Νώριτερα, η Πέτη Πέρκα, βουλευτής της Νέας Αριστεράς που βρισκόταν στο πλοίο «Οξυγόνο», δημοσίευσε βίντεο στο Instagram στο οποίο αναφέρει πως εμφανίστηκαν πολεμικά πλοία του Ισραήλ: «Για κάποια στιγμή, πιστέψαμε, θέλαμε να πιστέψουμε ότι θα μπορέσουμε αύριο το μεσημέρι να είμαστε στη Γάζα και να αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά που μας περιμένουν. Δυστυχώς όπως περιμέναμε σε 4 μίλια μπροστά από τα πρώτα πλοία έχουν εμφανιστεί πολεμικά πλοία του Ισραήλ. Άρα περιμένουμε να έρθουν και σε εμάς».

Στη διεθνή αποστολή με την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα συμμετέχει ακόμη ένα ελληνικό πλοίο το «Παύλος Φύσσας», το οποίο συνεχίζει να πλέει.

Αναχαιτίστηκαν δύο πλοία - Τι συνέβη με την Γκρέτα Τούνμπεργκ

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι «αρκετά σκάφη έχουν σταματήσει με ασφάλεια» και ότι οι επιβάτες μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι. Μεταξύ αυτών που βρίσκονταν στα πλοία είναι και η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία λίγο πριν από την αναχαίτιση εμφανίστηκε σε βίντεο από το πλοίο Alma λέγοντας: «Βρισκόμαστε λίγο πριν μας αναχαιτίσει το Ισραήλ».

Σε ανακοίνωση του ισραηλινού ΥΠΕΞ τονίζεται ότι «η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους».

Ο στολίσκος, που ξεκίνησε από τη Βαρκελώνη πριν από έναν μήνα και αποτελείται από περισσότερα από 40 πλοία με περίπου 500 συμμετέχοντες –ανάμεσά τους βουλευτές, δικηγόροι και ακτιβιστές–, επιχειρεί να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα από το 2009.

Οι διοργανωτές μιλούν για «παράνομη στρατιωτική επέμβαση εναντίον άοπλων ανθρωπιστών», τονίζοντας ότι οι επικοινωνίες και τα live streams από ορισμένα σκάφη έχουν διακοπεί.

Η ισραηλινή πλευρά επιμένει ότι ο στολίσκος παραβιάζει νόμιμο αποκλεισμό και καλεί τα πλοία να αλλάξουν πορεία προς το λιμάνι του Ασντόντ, ώστε η βοήθεια να ελεγχθεί και να μεταφερθεί στη Γάζα μέσω των καθιερωμένων διαύλων.