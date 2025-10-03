Γάζα: Αιματηρές εσωτερικές μάχες μεταξύ Χαμάς και ισχυρής οικογένειας

Η Χαν Γιούνις, στη νότια Γάζα, βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών εσωτερικών συγκρούσεων, καθώς δυνάμεις της Χαμάς συγκρούστηκαν με ενόπλους από την οικογένεια αλ-Μουτζάιντα, μία από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες φυλές της περιοχής. Πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες εσωτερικές αντιπαραθέσεις από την αρχή του πολέμου.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, η επιχείρηση ξεκίνησε με στόχο τη σύλληψη ατόμων που κατηγορούνταν για συνεργασία με το Ισραήλ. Κάτοικοι της πόλης ωστόσο κάνουν λόγο για επίθεση περίπου 50 ενόπλων, που κατέφτασαν με πέντε αγροτικά οχήματα, οπλισμένοι με καλάσνικοφ και εκτοξευτή ρουκετών, σκοτώνοντας πέντε μέλη της οικογένειας. Οι συγγενείς απάντησαν με πυροβολισμούς, οδηγώντας σε πολύωρες ανταλλαγές πυρών μέσα στην πόλη.

Βίντεο και ανεπιβεβαίωτες αναφορές

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν εικόνες που φέρονται να δείχνουν αιμόφυρτα πτώματα με στρατιωτικές στολές, τα οποία σύμφωνα με τους χρήστες ανήκουν σε μέλη ειδικής μονάδας της Χαμάς. Άλλες λήψεις καταγράφουν έντονα πυρά και εκτόξευση ρουκέτας εναντίον κατοικιών. Οι αναφορές μιλούν για περισσότερους από 11 νεκρούς μαχητές της Χαμάς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση, όπως υπογραμμίζει το BBC.

Η βία τερματίστηκε έπειτα από παρέμβαση τοπικών γερόντων, οι οποίοι μεσολάβησαν για την ανταλλαγή σορών, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί νέα κλιμάκωση. Το περιστατικό, πάντως, έχει εντείνει τους φόβους ότι η διαρκής παρουσία όπλων, οι φυλετικές αντιπαλότητες και η αυταρχική κυριαρχία της Χαμάς μπορεί να οδηγήσουν σε συνθήκες εσωτερικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η σύγκρουση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η Χαμάς δέχεται πιέσεις να απαντήσει στο σχέδιο εκεχειρίας που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών, απελευθέρωση ομήρων αλλά και πλήρη αφοπλισμό των δυνάμεων της οργάνωσης. Το τελευταίο σημείο θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο για την ηγεσία της Χαμάς, καθώς ενισχύει τον φόβο αντιποίνων από αντίπαλες φατρίες και οικογένειες που έχει καταπιέσει τα τελευταία 17 χρόνια.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς φέρεται να έχει ήδη εκφράσει αντίθεση στο σχέδιο, ενώ ο Τραμπ έχει δώσει διορία έως την Κυριακή το βράδυ για αποδοχή της πρότασης, απειλώντας ότι «όλη η κόλαση θα ξεσπάσει» σε περίπτωση άρνησης.

Με πληροφορίες από BBC