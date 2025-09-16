Γάζα: 350.000 Παλαιστίνιοι απομακρύνθηκαν σήμερα από την Πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι περίπου 350.000 Παλαιστίνιοι απομακρύνθηκαν από την Πόλη της Γάζας την Τρίτη, την πρώτη ημέρα μιας νέας χερσαίας επιχείρησης για την κατάληψή της.

Κάτοικοι της Γάζας ανέφεραν σφοδρούς βομβαρδισμούς σε όλη την πόλη το πρωί της Τρίτης, ενώ τα νοσοκομεία της περιοχής έκαναν λόγο για τουλάχιστον 69 νεκρούς.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα στη Γάζα. Οι βομβαρδισμοί δεν σταμάτησαν ούτε για μια στιγμή», δήλωσε ο δρ. Μοχάμεντ Αμπού Σέλμιγια, διευθυντής του Νοσοκομείου Σίφα.

Την ίδια ώρα, μιλώντας σε στρατιωτικούς διοικητές στο Τελ Αβίβ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε πως μία από τις προτεραιότητες του στρατού είναι η απομάκρυνση ολόκληρου του πληθυσμού της πόλης.

«Αυτή τη στιγμή καταβάλλουμε προσπάθειες να ανοίξουμε επιπλέον διαδρόμους ώστε να επιταχύνουμε την απομάκρυνση του πληθυσμού της Γάζας, ώστε να φύγουν μακριά από τους τρομοκράτες τους οποίους θέλουμε να πλήξουμε», είπε.

Την Τρίτη, τεράστιες ουρές αυτοκινήτων σχηματίστηκαν στον παραλιακό δρόμο καθώς δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν την πόλη. Οχήματα φορτωμένα με υπάρχοντα και στρώματα δεμένα σε κάθε διαθέσιμη επιφάνεια κινούνταν αργά στον δρόμο, ενώ άλλοι έφευγαν πεζοί.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, περίπου 350.000 από το 1 εκατ. κατοίκους της Πόλης της Γάζας έφυγαν την Τρίτη. Από την πλευρά του, ο ΟΗΕ εκτιμά ότι έφυγαν γύρω στις 220.000, εκ των οποίων περισσότεροι από 70.000 είχαν εγκαταλείψει τις προηγούμενες ημέρες, πριν από την έναρξη της επιχείρησης.

«Η Πόλη της Γάζας είναι το κεντρικό οχυρό της Χαμάς – το κύριο προπύργιό της. Η Χαμάς την έχει μετατρέψει στη μεγαλύτερη ανθρώπινη ασπίδα στην ιστορία», δήλωσε ο ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. «Συνεχίζουμε να καλούμε τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις ζώνες μάχης ώστε να φτάσουν σε ασφαλέστερες περιοχές. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο στρατός διεύρυνε τις ανθρωπιστικές του πρωτοβουλίες στη Γάζα, δημιουργώντας μια ανθρωπιστική ζώνη στον νότο, η οποία παρέχει καλύτερη πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, ιατρική φροντίδα και στέγαση.»

Η ΕΕ καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεση στη Γάζα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε την Τρίτη το Ισραήλ να σταματήσει τη χερσαία του εισβολή, καθώς η 27μελής ένωση φαίνεται έτοιμη να αυξήσει την πίεσή της στη χώρα.

«Η στρατιωτική επέμβαση θα οδηγήσει σε περισσότερη καταστροφή, περισσότερους θανάτους και περισσότερους εκτοπισμούς», δήλωσε ο Ανουάρ Ελ Ανουνί, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Αυτό θα επιδεινώσει επίσης την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση και θα θέσει σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο τις ζωές των ομήρων.»

Την προηγούμενη εβδομάδα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα ζητήσει την έγκριση των χωρών-μελών για νέες κυρώσεις κατά ακροδεξιών Ισραηλινών εξτρεμιστών και για μερική αναστολή μιας εμπορικής συμφωνίας με το Ισραήλ.

Επίσης, πρόσθεσε ότι θα παγώσει εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν από την Κομισιόν για το Ισραήλ, μέτρο που δεν θα απαιτεί την έγκριση όλων των κρατών-μελών.

Με πληροφορίες από euronews.com