Γάζα: 34 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα, καθώς δυτικά κράτη αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν τη νύχτα στη Γάζα από ισραηλινές επιδρομές, ανακοίνωσαν την Κυριακή αξιωματούχοι υγείας, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει την επιχείρησή του στην πόλη που πλήττεται από λιμό και ενώ αρκετές χώρες έχουν ήδη αναγνωρίσει επισήμως το κράτος της Παλαιστίνης.

Στο νοσοκομείο Σίφα, όπου μεταφέρθηκαν οι περισσότεροι νεκροί, υγειονομικές πηγές ανέφεραν ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μεταμεσονύχτια επίθεση του Σαββάτου που έπληξε συγκρότημα κατοικιών στη νότια πλευρά της πόλης. Μεταξύ των νεκρών, σύμφωνα με το προσωπικό του νοσοκομείου, ήταν ένας νοσηλευτής που εργαζόταν στο Σίφα, η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους.

Το Ισραήλ δεν σχολίασε τις επιδρομές.

Η νέα επιχείρηση, που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα, κλιμακώνει περαιτέρω μια σύγκρουση που έχει συγκλονίσει τη Μέση Ανατολή και απομακρύνει ακόμη περισσότερο την πιθανότητα εκεχειρίας. Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος έχει καλέσει τους Παλαιστινίους να αποχωρήσουν, δεν έχει ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα, όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να διαρκέσει μήνες. Το Τελ Αβίβ υποστηρίζει ότι η επιχείρηση αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης στη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων.

Δυτικά κράτη αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος

Οι βομβαρδισμοί συνέπεσαν με την ιστορική αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία, λίγες ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στη λίστα αναμένεται να προστεθούν άμεσα και άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, η Μάλτα, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, ενώ το πορτογαλικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι η Λισαβόνα θα προχωρήσει επίσης σε επίσημη αναγνώριση.

Προοδευτικές οργανώσεις στην ίδια την Ισραηλινή κοινωνία χαιρέτισαν τις αναγνωρίσεις, καλώντας σε τερματισμό του πολέμου και σε απελευθέρωση των ομήρων. Ο συνασπισμός «It’s Time», που συγκεντρώνει περισσότερες από 60 εβραϊκές και αραβικές οργανώσεις, δήλωσε: «Αρνούμαστε να ζήσουμε για πάντα με το σπαθί. Η απόφαση του ΟΗΕ ανοίγει μια ιστορική ευκαιρία να περάσουμε από την παγίδα του θανάτου σε ένα μέλλον ασφάλειας και ελευθερίας και για τους δύο λαούς».

Το βράδυ του Σαββάτου, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν ζητώντας τερματισμό του πολέμου και συμφωνία για τους ομήρους.

Συνεχιζόμενη αιματοχυσία στη Γάζα

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί τους τελευταίους 23 μήνες έχουν σκοτώσει πάνω από 65.000 ανθρώπους στη Γάζα, έχουν ισοπεδώσει εκτεταμένες περιοχές, έχουν εκτοπίσει το 90% του πληθυσμού και έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή, με ειδικούς να επιβεβαιώνουν ότι η πόλη βρίσκεται σε συνθήκες λιμού.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι σκότωσε τον Μαχέντ Αμπού Σελμίγια, τον οποίο παρουσίασε ως ελεύθερο σκοπευτή της Χαμάς, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις. Ο ίδιος ήταν αδελφός του διευθυντή του νοσοκομείου Σίφα, δρ. Μοχάμεντ Αμπού Σελμίγια, ο οποίος χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «ψέμα» και υποστήριξε ότι το Ισραήλ επιχειρεί να δικαιολογήσει τις επιθέσεις κατά αμάχων. Όπως είπε, ο αδελφός του, 57 ετών, έπασχε από υπέρταση, διαβήτη και σοβαρά προβλήματα όρασης.

Καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται, το Ισραήλ έχει διατάξει εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους που βρίσκονται στη Γάζα να μετακινηθούν νοτιότερα, σε αυτό που αποκαλεί «ανθρωπιστική ζώνη». Αυτή την εβδομάδα άνοιξε και δεύτερο διάδρομο εκκένωσης, επιτρέποντας για δύο ημέρες τη μετακίνηση προς τα νότια.

Καραβάνια ανθρώπων κατευθύνονται με αυτοκίνητα ή πεζή προς τα νότια, με πολλούς να δηλώνουν ότι δεν αντέχουν άλλον ξεριζωμό, είναι εξαντλημένοι ή δεν διαθέτουν τους πόρους να φύγουν. Στη διαδρομή της Γουάντι Γάζα, οικογένειες σταματούν συχνά για να πάρουν μια ανάσα και να αφήσουν τα παιδιά να ξεκουραστούν.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι νέες εκκενώσεις θα επιδεινώσουν την κρίση και ζητούν εκεχειρία ώστε να φτάσει βοήθεια στους αμάχους.

Παπική καταδίκη

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κατήγγειλε τον «εξαναγκαστικό εκτοπισμό» των Παλαιστινίων, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει μέλλον για τη «μαρτυρική Γάζα» στη βάση της βίας και της εκδίκησης. Κατά την κυριακάτικη ευλογία του στο Βατικανό, επανέλαβε την έκκλησή του για ειρήνη και εξέφρασε την εκτίμησή του προς τις καθολικές οργανώσεις που παρέχουν βοήθεια στους Παλαιστινίους.

Την ίδια ώρα, οικογένειες ομήρων που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς κατηγόρησαν τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι με την επιλογή της συνέχισης του πολέμου καταδικάζει τους δικούς τους ανθρώπους σε βέβαιο θάνατο.

Με πληροφορίες από Associated Press