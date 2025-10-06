Γάζα: 21 Ισπανοί ακτιβιστές επιστρέφουν - Καταγγέλλουν «κακομεταχείριση» από το Ισραήλ

Μια ομάδα 21 Ισπανών ακτιβιστών επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής στη Μαδρίτη, έπειτα από την απελευθέρωσή τους από τις ισραηλινές αρχές. Οι ακτιβιστές ήταν ανάμεσα στους 49 Ισπανούς που επέβαιναν σε πλοία του διεθνούς στολίσκου που επιχειρούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά αναχαιτίστηκε από το ισραηλινό ναυτικό την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι αφιχθέντες κατήγγειλαν ότι υπέστησαν βία και εξευτελισμούς κατά τη διάρκεια της κράτησής τους στο Ισραήλ. Ο Ραφαέλ Μπορέγο, μέλος του στολίσκου, περιέγραψε στους δημοσιογράφους τις συνθήκες κράτησης, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενη σωματική και ψυχολογική κακομεταχείριση.

«Μας χτυπούσαν, μας έσερναν, μας έδεναν χειροπόδαρα και μας κάλυπταν τα μάτια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι συνθήκες ήταν «ανυπόφορες».

Ισπανία - Ισραήλ: Συμφωνία επαναπατρισμού και όροι απελευθέρωσης

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής πως η Μαδρίτη και το Τελ Αβίβ κατέληξαν σε συμφωνία, επιτρέποντας την επιστροφή της πρώτης ομάδας των Ισπανών κρατουμένων μέσα στην ίδια ημέρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απελευθέρωση πραγματοποιήθηκε υπό τον όρο ότι οι ακτιβιστές θα υπέγραφαν έγγραφο αναγνώρισης παράνομης εισόδου στο ισραηλινό έδαφος. Οι 21 συμφώνησαν να το υπογράψουν, όμως οι υπόλοιποι 28 μέχρι στιγμής αρνούνται, με αποτέλεσμα να παραμένουν υπό κράτηση για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, όπως δήλωσε στην ισπανική δημόσια τηλεόραση ο Καταλανός ευρωβουλευτής και δικηγόρος Τζάουμε Άζενς.

Παράλληλα, τέσσερις Πορτογάλοι που συμμετείχαν στην ίδια αποστολή επρόκειτο να φτάσουν το βράδυ της Κυριακής στη Λισαβόνα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Πορτογαλίας.

Στόχος η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Ο στολίσκος, που αναχώρησε από τη Βαρκελόνη στις αρχές Σεπτεμβρίου, είχε στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας που έχει επιβάλει το Ισραήλ και να μεταφέρει ανθρωπιστικό υλικό στους κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα.

Ωστόσο, τα πλοία αναχαιτίστηκαν από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό πριν φτάσουν στον προορισμό τους, οδηγώντας στη σύλληψη εκατοντάδων επιβαινόντων.

Μεταξύ των συμμετεχόντων βρίσκονταν ακτιβιστές από δεκάδες χώρες, καθώς και γνωστές προσωπικότητες του πολιτικού και κοινωνικού χώρου. Ανάμεσά τους η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η γνωστή Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα, αλλά και η πρώην δήμαρχος της Βαρκελόνης, Άντα Κολάου, η οποία επέστρεψε στην Καταλονία το βράδυ της Κυριακής.

Εκατοντάδες υπό κράτηση – Συνεχίζονται οι απελάσεις

Μέχρι στιγμής, 137 ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο έχουν απελαθεί αεροπορικώς και μεταφέρθηκαν το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη, ενώ εκατοντάδες άλλοι παραμένουν υπό κράτηση στο Ισραήλ, περιμένοντας να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απέλασης.

Η ισπανική κυβέρνηση, που τα τελευταία χρόνια έχει διατυπώσει αυστηρή κριτική κατά των στρατιωτικών ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα, ζητεί σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των συλληφθέντων και πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών για κακομεταχείριση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ισπανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ζητούν διεθνή παρέμβαση και εγγυήσεις για την ασφάλεια των ακτιβιστών που εξακολουθούν να κρατούνται.