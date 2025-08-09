Γάζα: 11 ακόμη νεκροί από υποσιτισμό, ενώ το Ισραήλ σχεδιάζει πλήρη εκκένωση της Πόλης της Γάζας

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, ανακοίνωσε ότι άλλοι 11 άνθρωποι πέθαναν από υποσιτισμό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων που αποδίδονται σε αυτόν τον λόγο στους 212, μεταξύ των οποίων 98 παιδιά.

Παράλληλα, τουλάχιστον 38 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 491 τραυματίστηκαν μέσα σε 24 ώρες από ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η αύξηση των απωλειών έρχεται εν μέσω πληροφοριών ότι η ισραηλινή κυβέρνηση έχει θέσει προθεσμία έως τις 7 Οκτωβρίου 2025 για την εκκένωση της Πόλης της Γάζας, στο πλαίσιο σχεδίου για την πλήρη κατάληψη της περιοχής.

Το σχέδιο, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ και παρουσιάστηκε την Παρασκευή, περιλαμβάνει πέντε «αρχές» για τον τερματισμό του πολέμου, μεταξύ των οποίων η «ανάληψη του ελέγχου ασφαλείας της περιοχής». Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, το πρώτο στάδιο προβλέπει την πλήρη κατάληψη της Πόλης της Γάζας και τη μετακίνηση περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων προς τα νότια.

Η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από διεθνείς ηγέτες και ανθρωπιστικές οργανώσεις, αλλά και στο εσωτερικό του Ισραήλ, με στρατιωτικούς αξιωματούχους και οικογένειες ομήρων να εκφράζουν φόβους για την ασφάλειά τους. Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, απέρριψε τις επικρίσεις, δηλώνοντας ότι «δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητά μας».

Πόλης της Γάζας: Δύο μήνες για εκκένωση δίνει το Ισραήλ

Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να δώσει προθεσμία δύο μηνών πριν την επιβολή στρατιωτικού αποκλεισμού, που θα ξεκινήσει στις 7 Οκτωβρίου – δεύτερη επέτειο της έναρξης του πολέμου. Στο διάστημα αυτό, θα επιχειρηθεί η αναγκαστική μετακίνηση του ενός εκατομμυρίου κατοίκων της Πόλης της Γάζας, σχεδόν του μισού πληθυσμού της Λωρίδας.

Η Πόλη της Γάζας, πρωτεύουσα της περιοχής, είχε προπολεμικό πληθυσμό περίπου 600.000 κατοίκων, αριθμός που αυξήθηκε καθώς οι επιχειρήσεις του Ισραήλ οδήγησαν χιλιάδες εκτοπισμένους εκεί. Πολλοί ζουν πλέον σε σκηνές ή σε ημιερειπωμένα κτίρια.

Διαδηλώσεις κατά του πολέμου στη Γάζα στο εσωτερικό του Ισραήλ / Φωτ: EPA, αρχείου

Η εκκένωση αναμένεται να κατευθύνει τον πληθυσμό προς την περιοχή αλ-Μαουάσι, μεγάλο καταυλισμό στον νότο, όπου ήδη επικρατούν σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές και υγιεινή.

Ανησυχία για ανθρωπιστική κρίση

Η ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η μετακίνηση θα επιδεινώσει την ήδη οριακή κατάσταση, καθώς, σύμφωνα με διεθνείς ειδικούς για την επισιτιστική ασφάλεια, το «χειρότερο σενάριο λιμού» βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ο ΟΗΕ τόνισε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα παραμένει «πολύ κάτω από τα ελάχιστα αναγκαία επίπεδα».

Το Ισραήλ αρνείται ότι υπάρχει λιμός και κατηγορεί τους οργανισμούς του ΟΗΕ ότι δεν παραλαμβάνουν και δεν διανέμουν επαρκώς τη βοήθεια. Ο ΟΗΕ υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει συστηματικά εμπόδια και καθυστερήσεις στις ισραηλινά ελεγχόμενες ζώνες εισόδου.

Φωτ: EPA, αρχείου

Στο μεταξύ, οι θάνατοι πολιτών κατά την αναζήτηση τροφής συνεχίζονται. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τέτοιες περιστάσεις το τελευταίο 24ωρο. Από τα τέλη Μαΐου, ο ΟΗΕ καταγράφει 1.373 θανάτους Παλαιστινίων κατά την αναζήτηση τροφής, τους περισσότερους από ισραηλινά πυρά. Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι προκαλεί χάος γύρω από τα κέντρα διανομής.

Τι προβλέπεται μετά το πέρας της προθεσμίας για τη Γάζα

Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, αναμένεται πολιορκία και εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, σε σκηνικό παρόμοιο με αυτό που εκτυλίχθηκε στη Ράφα και σε βόρειες πόλεις της Γάζας, οι οποίες εκκενώθηκαν μαζικά στα τέλη του 2024 και στις αρχές του 2025 και στη συνέχεια καταστράφηκαν σχεδόν ολοσχερώς.

Η Χαμάς έχει δεσμευθεί να αντισταθεί σθεναρά και έχει φέρεται να έχει δώσει εντολή για εκτέλεση ομήρων εάν ισραηλινές δυνάμεις πλησιάσουν σε κρησφύγετα. Υπολογίζεται ότι 20 Ισραηλινοί όμηροι παραμένουν ζωντανοί, ορισμένοι πιθανόν στην Πόλη της Γάζας.

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023, με επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ που στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους και την απαγωγή 251. Έκτοτε, οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο άνω των 61.300 ανθρώπων στη Γάζα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Με πληροφορίες από BBC