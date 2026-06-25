Gay διεθνείς φοιτητές στην Αυστραλία εκβιάζονται με απειλές outing μέσω dating apps

Διεθνείς φοιτητές από χώρες όπου η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη στοχοποιούνται στην Αυστραλία μέσω gay dating apps, πριν δεχθούν επιθέσεις και εκβιασμούς με απειλές outing στις οικογένειές τους.

Τα στοιχεία κατατέθηκαν σε έρευνα της πολιτείας Βικτώρια για τα εγκλήματα μίσους. Σύμφωνα με τον Τσαντ Χιουζ, διευθύνοντα σύμβουλο της Thorne Harbour Health, μιας οργάνωσης που παρέχει υπηρεσίες υγείας στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, η αστυνομία έχει εντοπίσει από τον Ιούνιο του 2024 συνολικά 95 επιθέσεις με στόχο gay και bisexual άνδρες στη Βικτώρια, οι οποίες οδήγησαν σε 42 συλλήψεις.

Ο ίδιος, ωστόσο, εκτίμησε ότι ο πραγματικός αριθμός των επιθέσεων είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς πολλά θύματα δεν απευθύνονται στην αστυνομία, είτε λόγω φόβου είτε λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης.

Στην ίδια ακρόαση, η Τζένα Τιουκ, διευθύνουσα σύμβουλος της Switchboard Victoria, ανέφερε ότι αρκετοί άνδρες δέχονται εκβιασμούς μετά την επίθεση. Σύμφωνα με την ίδια, θύματα έχουν κληθεί να καταθέσουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε λογαριασμούς, με την απειλή ότι διαφορετικά βίντεο ή υλικό από την επίθεση θα σταλούν σε όλες τις επαφές τους, ακόμη και σε συγγενείς στις χώρες καταγωγής τους.

Η Τιουκ είπε ότι οι δράστες φαίνεται να στοχοποιούν ανθρώπους που θεωρούν ότι δεν είναι out και για τους οποίους οι συνέπειες μιας αναγκαστικής αποκάλυψης θα ήταν πολύ σοβαρές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ανέφερε, τα θύματα είναι διεθνείς φοιτητές από χώρες όπου η ομοφυλοφιλία ποινικοποιείται.

Τα περιστατικά ακολουθούν συχνά παρόμοιο μοτίβο. Τα θύματα έρχονται σε επαφή με κάποιον μέσω dating app, καλούνται να συναντηθούν σε δημόσιο χώρο και στη συνέχεια δέχονται επίθεση, βιντεοσκοπούνται και εκβιάζονται.

Ο Χιουζ κατέθεσε ότι σε πρόσφατο κοινοτικό φόρουμ που οργάνωσε η Thorne Harbour, δώδεκα άνδρες αποκάλυψαν ότι είχαν δεχθεί επίθεση αφού είχαν κανονίσει συνάντηση μέσω dating apps. Μόνο δύο το είχαν καταγγείλει στην αστυνομία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθέσεις είναι «σκόπιμες και ταπεινωτικές». Ορισμένα θύματα φέρονται να εξαναγκάζονται να επαναλάβουν ομοφοβικές προσβολές στην κάμερα, ενώ το υλικό διακινείται online, δίνοντας στους δράστες κύρος μέσα σε ακροατήρια της λεγόμενης «manosphere», των μισογυνικών και συχνά ακροδεξιών online κοινοτήτων.

Ο Χιουζ σημείωσε επίσης ότι ορισμένοι από τους δράστες είναι μόλις 13 ετών. «Τα θύματα δεν επιλέχθηκαν τυχαία», είπε στην έρευνα. «Στοχοποιήθηκαν επειδή θεωρήθηκαν gay ή bisexual. Αυτά είναι εγκλήματα μίσους».

Ένα από τα θύματα, ο Ντέιβιντ Μπράουν, κατέθεσε ότι μιλούσε με κάποιον σε dating app για περίπου έναν μήνα πριν συμφωνήσει να τον συναντήσει μέρα μεσημέρι, τον Αύγουστο του 2024. Όταν έφτασε στο σημείο, δύο έφηβοι του επιτέθηκαν. Όπως είπε, οι δράστες εμφανίστηκαν σε πάρκο με μαχαίρι και αυτό που συνέβη ήταν «καθαρό μίσος».

Η έρευνα εξετάζει και τον ρόλο ακροδεξιών influencers της «manosphere», καθώς η αστυνομία της Βικτώριας έχει επιβεβαιώσει ότι αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ λογαριασμοί προωθούσαν online «μεθόδους επίθεσης».

Η Χέδερ Κόρκχιλ, νομική διευθύντρια της Equality Australia, είπε στην επιτροπή ότι παρόμοιες επιθέσεις έχουν καταγραφεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον Καναδά και στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ίδια, τα dating apps έχουν δώσει στους δράστες έναν πρωτοφανώς εύκολο τρόπο να εντοπίζουν και να προσεγγίζουν πιθανά θύματα.

Η υπόθεση αναδεικνύει ένα πιο σκοτεινό σημείο της ψηφιακής ορατότητας: οι ίδιες εφαρμογές που για πολλούς queer ανθρώπους λειτουργούν ως χώροι γνωριμίας, αναζήτησης και επιθυμίας, μπορούν να μετατραπούν σε εργαλεία στοχοποίησης, βίας και εκβιασμού.

με στοιχεία από Guardian Australia