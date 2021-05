Game of Thrones: Οι πρώτες επίσημες φωτογραφίες από το prequel του «House of the Dragon»

To ΗΒΟ έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες του prequel του "Game of Thrones", "House of the Dragon".

Το "House of the Dragon" χρονικά εκτυλίσσεται μερικές εκατοντάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα του "Game of Thrones" και αφηγείται την ιστορία του οίκου των Targaryen και του εμφυλίου πολέμου, που έγινε γνωστός ως "Dance of the Dragons".

Το καστ περιλαμβάνει τους Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Eve Best, Sonoya Mizuno και Fabien Frankel.

Οι φωτογραφίες δείχνουν την D'Arcy ως πριγκίπισσα Rhaenyra Targaryen, τον Smith ως πρίγκιπα Daemon Targaryen και τον Toussaint ως Λόρδο Corlys Velaryon μεταξύ άλλων.

Το HBO ανήγγειλε ότι θα υπάρξουν 10 επεισόδια του "House of the Dragon" και η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για το 2022.

Η έναρξη της παραγωγής ανακοινώθηκε στις 26 Απριλίου.

Η ιστορία βασίζεται στο βιβλίο του George R.R. Martin «Fire & Blood» ενώ ο συγγραφέας πρόσφατα υπέγραψε μια πενταετή συμφωνία για τη δημιουργία νέου περιεχομένου για τα HBO και HBO Max.