Game of Thrones: Έρχεται η επετειακή έκδοση για τα πρώτα 10 χρόνια από την πρεμιέρα της σειράς [ΒΙΝΤΕΟ]

Η HBO ανακοίνωσε την κυκλοφορία του «The Iron Anniversary», μιας επετειακής έκδοσης για τον εορτασμό των 10 χρόνων από την πρεμιέρα της σειράς «Game of Thrones».

Στον εορτασμό περιλαμβάνονται μια διαδραστική σελίδα προβολής του «Game of Thrones» στο HBO Max καθώς και ένα «Game of Thrones - MaraThrone» όλων των επεισοδίων της πρώτης σεζόν.

Επιπλέον, στα εμπορικά προϊόντα της Warner Bros. κυκλοφορεί μια νέα σειρά, που περιλαμβάνει ένα μοναδικό αυγό Imperial από την Fabergé, μια σειρά από μπίρες Mikkeller εμπνευσμένες από τη σειρά και μια σειρά από φιγούρες Funko Pop με τους ήρωες της σειράς.

Η σελίδα προβολής του «Game of Thrones» της WarnerMedia θα περιλαμβάνει ακόμα μια ευρεία εισαγωγή στον κόσμο και τους χαρακτήρες για τους νέους θεατές, καθώς και προβολές, παιχνίδια με πασχαλινά αυγά και άλλα πολλά για τους σκληροπυρηνικούς φανς.

Επίσης, οι συνδρομητές θα μπορούν να δουν πάνω από 150 βίντεο με συνεντεύξεις από το καστ, κομμένες σκηνές κ.λπ.

Η πρώτη σεζόν του «Game of Thrones Mara-Throne» θα προβληθεί στις 10 Απριλίου, ξεκινώντας στις 10 π.μ. στο HBO2.

Για δύο εβδομάδες, τα μέλη της βραβευμένης με Emmy δραματικής σειράς θα υπενθυμίζουν στους θεατές ότι συλλογές της σειράς έχουν φιλανθρωπικό σκοπό και τα έσοδα θα δοθούν σε διάφορους φορείς όπως η World Central Kitchen, η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης (IRC), η UNICEF, η FilmAid International, και πολλοί άλλοι.

Σε ό,τι αφορά στην επερχόμενη σειρά prequel «House of the Dragon», οι πληροφορίες θέλουν την παραγωγή να ξεκινά φέτος. Ιστορικά τοποθετείται μερικές εκατοντάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones» και αφηγείται την ιστορία του Οίκου των Targaryen και του εμφυλίου πολέμου που έγινε γνωστός ως ο Χορός των Δράκων. Η σειρά έχει πάρει το πράσινο φως για 10 επεισόδια με στόχο την πρεμιέρα το 2022.

Το «House of the Dragon» είναι μόνο ένα από τα πολλά τηλεοπτικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ στα σκαριά βρίσκεται μεταξύ άλλων και μία παραγωγή κινουμένων σχεδίων.

Με πληροφορίες του Variety