Gallup: Μειώνεται η στήριξη προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα στις ΗΠΑ

Η στήριξη των Αμερικανών προς τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών φαίνεται να έχει σταματήσει να αυξάνεται έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες συνεχούς ανόδου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Gallup.

Το 65% των ενηλίκων στις ΗΠΑ δηλώνει σήμερα ότι ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου θα πρέπει να είναι νόμιμος, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 71% που είχε καταγραφεί το 2022 και το 2023.

Η μεταβολή αποδίδεται κυρίως στη σημαντική πτώση της αποδοχής ανάμεσα στους Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, μόλις το 37% των Ρεπουμπλικανών θεωρεί ότι ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών θα πρέπει να αναγνωρίζεται νομικά, ενώ μόνο το 35% δηλώνει ότι οι σχέσεις μεταξύ γκέι και λεσβιών είναι «ηθικά αποδεκτές».

Αντίθετα, οι απόψεις των Δημοκρατικών και των ανεξάρτητων ψηφοφόρων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σταθερές, με την πλειονότητα και στις δύο ομάδες να στηρίζει τόσο τη νομιμοποίηση του γάμου όσο και την κοινωνική αποδοχή των ομόφυλων σχέσεων.

Η νέα έρευνα καταγράφει τη διεύρυνση του πολιτικού χάσματος γύρω από ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των τρανς ατόμων αλλά και τις προσπάθειες επαναφοράς περιορισμών στον γάμο ομόφυλων ζευγαριών σε ορισμένες πολιτείες.

Η σημαντική μεταβολή στις απόψεις των Αμερικανών

Η μεταστροφή θεωρείται αξιοσημείωτη λόγω της θεαματικής αλλαγής που είχε σημειωθεί στην αμερικανική κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες. Το 1996 μόλις το 27% των Αμερικανών υποστήριζε τη νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία της Gallup.

Η υποστήριξη αυξανόταν σταθερά επί περισσότερα από 20 χρόνια, φτάνοντας πριν από λίγα χρόνια περίπου στο 70% του συνόλου των Αμερικανών.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στην κοινωνική αποδοχή των ομόφυλων σχέσεων. Το 2001 περίπου τέσσερις στους δέκα Αμερικανούς δήλωναν ότι τις θεωρούν «ηθικά αποδεκτές», ποσοστό που αυξήθηκε σχεδόν κατά 30 μονάδες μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η τάση φαίνεται να αλλάζει. Η νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι το 62% των Αμερικανών θεωρεί σήμερα τις σχέσεις μεταξύ γκέι και λεσβιών «ηθικά αποδεκτές», έναντι 71% το 2022.

Ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών αναγνωρίζεται σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2015, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε υπέρ της συνταγματικής κατοχύρωσής του στην ιστορική υπόθεση Obergefell v. Hodges.

Η απόφαση εκείνη ολοκλήρωσε μια περίοδο περίπου δώδεκα ετών κατά την οποία πολιτείες και δικαστήρια αναγνώριζαν σταδιακά τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Williams Institute στη Νομική Σχολή του UCLA, μέχρι πέρυσι στις ΗΠΑ υπήρχαν περισσότερα από 800.000 παντρεμένα ομόφυλα ζευγάρια.

Συντηρητικοί ζητούν επανεξέταση της νομιμοποίησης του γάμου ομοφύλων

Παρά τη νομική κατοχύρωση, όμως, οι αντιδράσεις δεν σταμάτησαν ποτέ. Τα τελευταία χρόνια ενισχύεται ξανά η πίεση από συντηρητικούς κύκλους και πολιτικούς οργανισμούς για επανεξέταση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Πέρυσι, υπόθεση που ζητούσε την ανατροπή της απόφασης του 2015 έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο, επικαλούμενη και παλαιότερες τοποθετήσεις του συντηρητικού δικαστή Κλάρενς Τόμας, ο οποίος έχει δηλώσει ότι η υπόθεση θα πρέπει να επανεξεταστεί. Το δικαστήριο τελικά απέρριψε την προσφυγή χωρίς να σχολιάσει.

Την ίδια στιγμή, η Νότια Βαπτιστική Σύνοδος — μία από τις μεγαλύτερες ευαγγελικές οργανώσεις στις ΗΠΑ — κάλεσε με συντριπτική πλειοψηφία στην ανατροπή της απόφασης που νομιμοποίησε τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών σε εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με ανάλυση του Associated Press, νομοθέτες σε τουλάχιστον 11 πολιτείες έχουν καταθέσει το τελευταίο διάστημα προτάσεις νόμων που ζητούν περιορισμούς ή απαγορεύσεις γύρω από τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών.

Οι περισσότερες πρωτοβουλίες δεν προχώρησαν, ωστόσο σε ορισμένες πολιτείες υπήρξαν κινήσεις που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Στο Τενεσί, για παράδειγμα, η Βουλή της πολιτείας ενέκρινε μέτρο που επιτρέπει σε ιδιώτες και οργανισμούς να αρνούνται την αναγνώριση γάμων ομόφυλων ζευγαριών, ενώ στο Άινταχο εγκρίθηκε ψήφισμα που ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να ανατρέψει την απόφαση του 2015.

Την ίδια ώρα, αρκετές άλλες πολιτείες κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, προωθώντας μέτρα που στοχεύουν στην προστασία των δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών και στη διασφάλιση της ισχύος του γάμου τους ακόμη και σε περίπτωση αλλαγής της νομολογίας του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Με πληροφορίες από Guardian