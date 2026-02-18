Γαλλικές Άλπεις: Τρίτος Βρετανός σκιέρ νεκρός μετά από νέα χιονοστιβάδα

Ένας τρίτος Βρετανός σκιέρ έχασε τη ζωή του σε χιονοστιβάδα στις Γαλλικές Άλπεις, εντείνοντας την ανησυχία για τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Ο άνδρας έκανε σκι μαζί με ακόμη τέσσερα άτομα, όταν η χιονοστιβάδα σημειώθηκε κοντά στο θέρετρο La Grave το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ομάδες ορεινής διάσωσης, ωστόσο ο Βρετανός και ένας Πολωνός πολίτης ανασύρθηκαν νεκροί.

Νέο δυστύχημα στις Γαλλικές Άλπεις

Το νέο δυστύχημα έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τον θάνατο δύο ακόμη Βρετανών, οι οποίοι συγκαταλέγονταν στα τρία θύματα χιονοστιβάδας στο χιονοδρομικό κέντρο Val d’Isère την Παρασκευή το πρωί.

Την ίδια ώρα, οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και των δύο περιστατικών.

Την Τρίτη, η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France εξέδωσε προειδοποίηση για υψηλό κίνδυνο χιονοστιβάδων στις βόρειες Άλπεις και στην περιοχή Hautes-Alpes, όπου βρίσκεται το La Grave, επισημαίνοντας ότι η ηλιοφάνεια και η άνοδος της θερμοκρασίας ενδέχεται να επιδεινώσουν τις συνθήκες.

Εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι αρχές στηρίζουν την οικογένεια του θύματος και βρίσκονται σε επικοινωνία με τις γαλλικές αρχές.

Με πληροφορίες από Guardian