Γαλλία: Ζητά να απολυθεί για ακραίες δηλώσεις η εισηγήτρια του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Η Γαλλία ζήτησε την παραίτηση της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, μετά τις δηλώσεις της κατά του Ισραήλ.

Οι δηλώσεις έγιναν σε ένα συνέδριο, το περασμένο Σάββατο.

«Η Γαλλία καταδικάζει ανεπιφύλακτα τις ακραίες δηλώσεις της κας Φραντσέσκα Αλμπανέζε που είχαν ως στόχο όχι μόνο την ισραηλινή κυβέρνηση -της οποίας την πολιτική δικαιούται να επικρίνει- αλλά το Ισραήλ ως λαό και ως έθνος, κάτι που είναι απολύτως απαράδεκτο», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Οι δηλώσεις της Αλμπανέζε

Μιλώντας, μέσω βιντεοκλήσης, σε ένα φόρουμ που οργανώθηκε στην Ντόχα του Κατάρ από το κανάλι Al Jazeera, η Αλμπανέζε ανέφερε πως, «το γεγονός ότι, αντί να σταματήσουν το Ισραήλ, οι περισσότερες χώρες του κόσμου το εξόπλισαν, του παρείχαν δικαιολογίες, πολιτική κάλυψη καθώς και οικονομική υποστήριξη, είναι μια πρόκληση», είπε.

«Εμείς, που δεν ελέγχουμε τεράστια χρηματοοικονομικά κεφάλαια, ούτε αλγορίθμους, ούτε όπλα, διαπιστώνουμε πλέον ότι, ως ανθρωπότητα, έχουμε έναν κοινό εχθρό», πρόσθεσε η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ.

Τη Δευτέρα, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, απάντησε στις επικρίσεις που δέχτηκε διευκρινίζοντας ότι «ο κοινός εχθρός της ανθρωπότητας είναι ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ που επέτρεψε τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη».

Για τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας ωστόσο οι δηλώσεις της «προστίθενται σε μια μακρά λίστα σκανδαλωδών τοποθετήσεων, που δικαιολογούσαν την 7η Οκτωβρίου, τη χειρότερη αντισημιτική σφαγή στην ιστορία μετά το Ολοκαύτωμα, που αναφέρονταν στο εβραϊκό λόμπι ή ακόμη συνέκριναν το Ισραήλ με το Τρίτο Ράιχ».

Την Τρίτη, περίπου 20 Γάλλοι βουλευτές, με επιστολή τους προς το υπουργείο Εξωτερικών, ζήτησαν να αφαιρεθεί από την Αλμπανέζε «κάθε εντολή εκ μέρους του ΟΗΕ, με άμεση ισχύ», εξαιτίας αυτών των δηλώσεών της.