Γαλλία: Υποψίες εμπρησμού στη μεγάλη φωτιά του Φονταινεμπλώ – Εντοπίστηκαν 10 εστίες

Στη δεύτερη ημέρα της μπαίνει η μάχη των πυροσβεστών με τη μεγάλη φωτιά στο δάσος του Φονταινεμπλώ, νοτιοανατολικά του Παρισιού, ενώ οι γαλλικές αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ δήλωσε ότι οι ερευνητές εντόπισαν περίπου δέκα διαφορετικά σημεία έναρξης της πυρκαγιάς σε μια περίμετρο μόλις ενός χιλιομέτρου. Σύμφωνα με τον ίδιο, το εύρημα αυτό δείχνει ότι η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε σκόπιμα.

Η πυρκαγιά, την οποία οι αρχές χαρακτηρίζουν «σφοδρή» και «εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας», έχει ήδη κάψει περίπου 8.000 στρέμματα δασικής έκτασης, σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της γαλλικής πρωτεύουσας.

Οι φλόγες προκάλεσαν το μερικό κλείσιμο του βασικού αυτοκινητοδρόμου που συνδέει τη βόρεια με τη νότια Γαλλία. Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης σε οδικό άξονα ανατολικά του Παρισιού και στη γραμμή των τρένων υψηλής ταχύτητας προς τον γαλλικό Νότο.

Η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF ανακοίνωσε ότι οι επιβάτες που αναχωρούσαν από ή έφταναν στον σταθμό Gare de Lyon αντιμετώπιζαν καθυστερήσεις έως και έξι ωρών.

Πρωτόγνωρη κινητοποίηση στην περιοχή του Παρισιού

Περίπου 400 πυροσβέστες συνεχίζουν την επιχείρηση στο δάσος, με τη συνδρομή δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων και ενός αεροσκάφους επιτήρησης.

Για πρώτη φορά, πυροσβεστικά αεροπλάνα μεταφέρθηκαν από τη νότια Γαλλία —όπου συνήθως εκδηλώνονται οι μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές— για να επιχειρήσουν στην περιφέρεια του Παρισιού.

«Στόχος είναι να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες», δήλωσε ο Ερίκ Μπροκαρντί, εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας.

Τα εναέρια μέσα είχαν αναγκαστεί να διακόψουν τις ρίψεις μετά τη δύση του ηλίου, με τις επιχειρήσεις να επαναλαμβάνονται το πρωί. Οι επίγειες δυνάμεις εκμεταλλεύτηκαν τη μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς ωστόσο η φωτιά να έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από την πυρκαγιά στο Φονταινεμπλώ.

Τρίτος καύσωνας στη γαλλική πρωτεύουσα

Η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ η περιοχή του Παρισιού πλήττεται από το τρίτο κύμα καύσωνα της φετινής χρονιάς. Θερμοκρασιακά ρεκόρ έχουν καταρριφθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Από την αρχή του έτους, οι δασικές πυρκαγιές έχουν κάψει περίπου 250.000 στρέμματα στη Γαλλία, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή Πολιτικής Προστασίας της χώρας, Ζιλιέν Μαριόν.

Οι ακραίες θερμοκρασίες οδήγησαν επίσης στην προσωρινή διακοπή λειτουργίας τριών πυρηνικών σταθμών, ώστε να αποφευχθεί η απόρριψη θερμού νερού ψύξης σε ποτάμια που είχαν ήδη υπερθερμανθεί.

Οι διοργανωτές του Ποδηλατικού Γύρου της Γαλλίας αναγκάστηκαν παράλληλα να συντομεύσουν κατά 30 χιλιόμετρα τη διαδρομή της Κυριακής, καθώς η θερμοκρασία πλησίασε τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Πυρκαγιές σε ολόκληρη την Ευρώπη

Η Γαλλία δεν είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές. Στην Αλμερία της Ισπανίας, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μία από τις φονικότερες πυρκαγιές που έχουν πλήξει τη χώρα.

Στη Βρετανία, μεγάλη πυρκαγιά στη βόρεια Ουαλία χαρακτηρίστηκε την Κυριακή «μείζον περιστατικό» από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ οι πυροσβέστες αντιμετώπιζαν και άλλα μέτωπα στην Αγγλία και την Ουαλία.

Με πληροφορίες από Guardian