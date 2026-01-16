Γαλλία: Υπό έρευνα ο Ντομινίκ Πελικό για δύο ανεξιχνίαστες υποθέσεις - Αφορούν βιασμό και φόνο

Έρευνα διενεργείται από το τμήμα των «Ανεξιχνίαστων Υποθέσεων» της εισαγγελίας της Ναντέρ στη Γαλλία, για την «εγκληματική δράση» του πρώην συζύγου της Ζιζέλ Πελικό, Ντομινίκ Πελικό, ανέφερε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντομινίκ Πελικό αποτελεί τον βασικό κατηγορούμενο στη σοκαριστική υπόθεση των «βιασμών της Μαζάν».

Οι νέες έρευνες γύρω από τη δράση του Ντομινίκ Πελικό

Οι έρευνες, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων του Ντομινίκ Πελικό, ξεκίνησαν τη Δευτέρα, διευκρίνισε η εισαγγελία επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού RTL.

Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε το 2024 σε κάθειρξη 20 ετών επειδή νάρκωνε τη σύζυγό του και επέτρεπε σε δεκάδες αγνώστους να τη βιάζουν μέσα στο σπίτι της οικογένειας στη Μαζάν, μεταξύ 2011-20.

Εκτός από την καταδίκη του για τους βιασμούς της πρώην συζύγου του, κατηγορείται για δύο εγκλήματα που ερευνούν οι «Ανεξιχνίαστες Υποθέσεις»: ένα βιασμό μετά φόνου στο Παρίσι το 1991 και μια απόπειρα βιασμού στο Βιλπαρισίς το 1999, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου.

Για τη δεύτερη υπόθεση παραδέχεται εν μέρει την ενοχή του, αφού βρέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία με βάση το DNA του.

Αρνείται όμως κάθε ανάμιξη στον φόνο του 1991. Σε αυτήν την υπόθεση δεν έχει βρεθεί DNA, όμως ο τρόπος δράσης και των δύο παρουσιάζει ομοιότητες.