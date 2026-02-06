Γαλλία: Το ΥΠΕΞ ζητά εξηγήσεις από τον Ζακ Λανγκ για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν

Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ζακ Λανγκ, κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών να δώσει εξηγήσεις αναφορικά με την εμπλοκή του με την υπόθεση που αφορά τη δράση και τις συνδέσεις του Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με πηγή, την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, τα γραφεία του προέδρου και του πρωθυπουργού «ζήτησαν από τον υπουργό Εξωτερικών να τον καλέσει για να δώσει εξηγήσεις».

Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να διασφαλίσει τη λειτουργία του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου του Παρισιού, ο πρόεδρος του οποίου, Ζακ Λανγκ, έχει μπει στο στόχαστρο λόγω των δεσμών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν, είπε νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας.

«Προτεραιότητά μου είναι προφανώς να διασφαλίσω την καλή λειτουργία, τη συνέχιση και την ακεραιότητα του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου», σημείωσε συγκεκριμένα, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό και πρόσθεσε: «Για αυτόν τον λόγο κάλεσα τον πρόεδρό του, ώστε να δώσει εξηγήσεις για αυτά που τον αφορούν. Θα γίνει δεκτός την Κυριακή, μόλις επιστρέψει στο Παρίσι και κρατώ ανοιχτές όλες τις επιλογές σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της θητείας του».

Σύμφωνα με τη «Le Monde», η κόρη του Λανγκ, Καρολίν, παραιτήθηκε τη Δευτέρα από τη θέση της προέδρου της ένωσης κινηματογραφικών παραγωγών, μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις της οικογένειας με τον Έπσταϊν.

Το γαλλικό μέσο μετέφερε επίσης, πως την Τετάρτη, ο Ζακ Λανγκ απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου του Ινστιτούτου του Αραβικού Κόσμου (IMA) στο Παρίσι.

Το υπουργείο Εξωτερικών είναι ο βασικός χρηματοδότης του εμβληματικού Ινστιτούτου του Αραβικού Κόσμου, στο οποίο είναι πρόεδρος από το 2013 ο Λανγκ.

Ο Μπαρό τόνισε, ότι «τα πρώτα στοιχεία που προέκυψαν από αυτά τα έγγραφα είναι άνευ προηγουμένου και πολύ σοβαρά» και για αυτό πρέπει να γίνει «μια έρευνα σε βάθος».