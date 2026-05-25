Γαλλία: Τραπεζίτης εξέδωσε τη σύντροφό του σε πάνω από 500 άνδρες - Καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξης

Γαλλικό δικαστήριο καταδίκασε σε κάθειρξη 25 ετών έναν πρώην τραπεζικό διευθυντή, ο οποίος υπέβαλε τη σύντροφό του σε πολυετή σεξουαλική, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, εξαναγκάζοντάς την παράλληλα να εκδίδεται σε εκατοντάδες άνδρες.

Η υπόθεση εκδικάστηκε αυτή την εβδομάδα στην πόλη Digne-les-Bains της νοτιοανατολικής Γαλλίας και προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στη χώρα λόγω της έκτασης και της αγριότητας των καταγγελιών.

Η 42χρονη Laetitia R., μητέρα τριών παιδιών, επέλεξε να καταθέσει δημόσια και να απορρίψει το αίτημα της υπεράσπισης για κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, δηλώνοντας ότι εμπνεύστηκε από την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε παραιτηθεί από το δικαίωμα στην ανωνυμία στη δική της πολύκροτη δίκη βιασμού το 2024.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο 51χρονος Guillaume Bucci υπέβαλε τη σύντροφό του σε εξευτελιστικές και βίαιες πρακτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους από το 2015 έως το 2022.

Η γυναίκα κατέθεσε ότι εξαναγκαζόταν σε ακραίες πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης και ταπείνωσης, ενώ δεχόταν συστηματική σωματική βία, με ξυλοδαρμούς, στραγγαλισμούς και βασανιστήρια.

«Σιγά σιγά ένιωθα ότι πέθαινα μέσα μου. Με κάθε πρακτική που μου επέβαλλε, ένα κομμάτι μου κατέρρεε οριστικά», είπε στο δικαστήριο, ξεσπώντας σε κλάματα.

Ο σύντροφος της γυναίκας της ζήτησε να κρατάει λίστα με τους άνδρες που συναντούσε

Η ίδια κατέθεσε επίσης ότι ο Bucci την εξανάγκαζε να εκδίδεται από το 2015 έως το 2021 και της ζητούσε να κρατά λίστα με τους άνδρες που συναντούσε. Όπως είπε, σταμάτησε να μετρά όταν ο αριθμός ξεπέρασε τους 487.

Η γυναίκα κατέθεσε ακόμη ότι ζούσε υπό καθεστώς απόλυτου ελέγχου και συνεχούς φόβου. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε στο δικαστήριο, ο Bucci της στερούσε συστηματικά τον ύπνο, επέβαλλε αυστηρούς κανόνες στην καθημερινότητά της και την αποκαλούσε «σκλάβα».

Σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 πριν από τη δίκη, η Laetitia δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος ήθελε να αντιλαμβάνεται πλήρως όσα της συνέβαιναν. «Ήθελε να συνειδητοποιώ τι μου συνέβαινε. Τα θυμάμαι όλα», είπε.

Η 42χρονη αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρά προβλήματα υγείας και μόνιμες αναπηρίες, τις οποίες αποδίδει στα χρόνια βίας που υπέστη.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκαλύφθηκε επίσης ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατριό της όταν ήταν μεταξύ 7 και 11 ετών, σε μία υπόθεση που είχε καταγγείλει στις αρχές όταν ήταν 17.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι η σχέση του με τη γυναίκα βασιζόταν σε συναινετικές σαδομαζοχιστικές πρακτικές

Ο Guillaume Bucci παραδέχθηκε ορισμένες πράξεις βίας, μεταξύ των οποίων στραγγαλισμούς και εγκαύματα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η σχέση τους βασιζόταν σε συναινετικές σαδομαζοχιστικές πρακτικές.

Η εισαγγελία παρουσίασε εκατοντάδες γραπτά και ηχητικά μηνύματα, στα οποία ο κατηγορούμενος φέρεται να απειλούσε τη σύντροφό του με θάνατο αν δεν υπάκουε στις εντολές του.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η γυναίκα βρισκόταν υπό καθεστώς εξαναγκασμού και καταδίκασε τον 51χρονο σε κάθειρξη 25 ετών, με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους μόνο μετά την έκτιση των δύο τρίτων της ποινής.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ισόβια κάθειρξη, κάνοντας λόγο για υψηλό κίνδυνο υποτροπής.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στη Γαλλία όχι μόνο λόγω της έκτασης της, αλλά και λόγω της απόφασης της Laetitia να μιλήσει δημόσια και να μην προστατεύσει την ταυτότητά της κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η ίδια δήλωσε ότι εμπνεύστηκε από τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία το 2024 είχε παραιτηθεί από το δικαίωμα ανωνυμίας στη δίκη για τους βιασμούς που είχε υποστεί επί σειρά ετών από δεκάδες άνδρες, τους οποίους στρατολογούσε ο σύζυγός της μέσω διαδικτύου.

Η Πελικό είχε δηλώσει τότε ότι «η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά», φράση που μετατράπηκε σε σύνθημα του κινήματος κατά της σεξουαλικής βίας στη Γαλλία.

Η Laetitia εμφανίστηκε στο δικαστήριο συνοδευόμενη από φίλους και τα παιδιά της, ενώ έξω από την αίθουσα συγκεντρώθηκαν υποστηρικτές οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών.

Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι η δημόσια φύση της διαδικασίας ήταν κρίσιμη ώστε να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο εξαναγκασμός και η ψυχολογική υποταγή μέσα σε κακοποιητικές σχέσεις.

Η απόφαση του δικαστηρίου θεωρείται μία από τις βαρύτερες ποινές που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία σε υπόθεση συστηματικής σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης συντρόφου.

Με πληροφορίες από Telegraph