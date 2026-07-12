Γαλλία: Θύελλα αντιδράσεων για τα σχόλια πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας ενόψει Μουντιάλ

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας Μαριάνο Ραχόι κατηγορείται για ρατσισμό, μετά τον ισχυρισμό του ότι η εθνική ομάδα της Γαλλίας «δεν έχει Γάλλους παίκτες». Η δήλωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και στις δύο χώρες, λίγες ημέρες πριν αναμετρηθούν στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο συντηρητικός πολιτικός, ο οποίος κυβέρνησε την Ισπανία από το 2011 έως το 2018, έκανε το σχόλιο σε άρθρο του για την ηλεκτρονική εφημερίδα El Debate, όπου ανέλυσε τις πιθανότητες της Ισπανίας απέναντι στη Γαλλία.

Αφού υπενθύμισε ότι η γαλλική ομάδα έχει κατακτήσει δύο φορές το Παγκόσμιο Κύπελλο, έφτασε στον τελικό της προηγούμενης διοργάνωσης και βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, ο Ραχόι αναγνώρισε ότι διαθέτει παίκτες υψηλού επιπέδου. Στη συνέχεια, όμως, πρόσθεσε ότι παίζει «χωρίς Γάλλους», αμφισβητώντας ουσιαστικά τη γαλλική ταυτότητα ποδοσφαιριστών με μεταναστευτικές ρίζες.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ απάντησε ότι κάποιοι εξακολουθούν να κρίνουν ποιος ανήκει σε μια χώρα από το επώνυμο, τον τόπο γέννησης ή το χρώμα του δέρματος.

«Η Ισπανία ανήκει σε εκείνους που την αγαπούν και εργάζονται για αυτήν», έγραψε, χαρακτηρίζοντας ξενοφοβικές τις δηλώσεις του προκατόχου του. Έκλεισε την ανάρτησή του με ένα μήνυμα ενόψει του ημιτελικού. «Ας κερδίσει ο καλύτερος και ας χάσει ο ρατσισμός».

Έντονες οι αντιδράσεις στη Γαλλία

Έντονη ήταν και η αντίδραση στη Γαλλία. Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές χαρακτήρισε τα λόγια του Ραχόι «απολύτως απαράδεκτα» και τόνισε ότι η Γαλλία είναι μια χώρα όπου η διαφορετικότητα αποτελεί μέρος της εθνικής ταυτότητας.

Ο επικεφαλής των Γάλλων Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ, απάντησε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές της εθνικής είναι Γάλλοι πολίτες και απέρριψε την ιδέα ότι η εθνική ταυτότητα καθορίζεται από την καταγωγή, το χρώμα του δέρματος ή τη θρησκεία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο γενικός γραμματέας του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, Φαμπιάν Ρουσέλ, ο οποίος κατηγόρησε τον Ραχόι ότι αναπαράγει ρατσιστική ρητορική κάθε φορά που η Γαλλία σημειώνει επιτυχίες στο ποδόσφαιρο.

Οι δηλώσεις του πρώην Ισπανού πρωθυπουργού συγκρίθηκαν με πρόσφατη επίθεση Παραγουανής γερουσιαστή κατά του Κιλιάν Εμπαπέ. Η Σελέστε Αμαρίγια είχε αμφισβητήσει δημόσια τη γαλλική ταυτότητα του αρχηγού των «τρικολόρ», χρησιμοποιώντας υβριστικούς χαρακτηρισμούς για την καταγωγή του.

Η υπουργός Υπερπόντιων Εδαφών της Γαλλίας, Ναϊμά Μουτσού, υποστήριξε ότι τέτοιες δηλώσεις δεν αποτελούν απλές λεκτικές παρεκτροπές, αλλά επαναλαμβανόμενο μοτίβο απέναντι σε μια πολυπολιτισμική εθνική ομάδα.

Κάλεσε μάλιστα τη γαλλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία να εξετάσει κάθε διαθέσιμη νομική ενέργεια. Η ομοσπονδία έχει ήδη προσφύγει στις εισαγγελικές αρχές του Παρισιού για τα σχόλια της Παραγουανής γερουσιαστή.

Η αντιπαράθεση ξέσπασε λίγες ημέρες πριν από τον ημιτελικό Ισπανίας–Γαλλίας, προσθέτοντας πολιτική ένταση σε μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της διοργάνωσης. Ο Σάντσεθ έκλεισε την παρέμβασή του με ευχή να επικρατήσει η καλύτερη ομάδα και «να χάσει ο ρατσισμός».

Με πληροφορίες από Guardian