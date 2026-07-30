Γαλλία: Συνελήφθη ζευγάρι μετά την ανακάλυψη πέντε νεκρών βρεφών σε κουτιά

Ένα ζευγάρι τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε μετά την ανακάλυψη των λειψάνων πέντε βρεφών στο σπίτι τους στη νοτιοανατολική Γαλλία, σύμφωνα με δικαστικές πηγές την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.

Τα λείψανα βρέθηκαν μέσα σε κουτιά σε μια κατοικία στην πόλη Οράνζ τη Δευτέρα, μια μέρα αφότου η 32χρονη γυναίκα γέννησε ένα υγιές αγοράκι στο σπίτι πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η υπόθεση με τα νεκρά βρέφη στη Γαλλία

Ο 32χρονος άνδρας με τον οποίο συγκατοικούσε είχε «ταραχθεί αφού ανακάλυψε για άλλη μια φορά πολύ αργά ότι η σύντροφός του ήταν έγκυος» και είχε πραγματοποιήσει έρευνα στο σπίτι τους στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου βρήκε «κάτι που έμοιαζε με ανθρώπινα λείψανα».

Ενημέρωσε το νοσοκομείο, το οποίο με τη σειρά του ειδοποίησε την εισαγγελία.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ζευγάρι τέθηκε υπό κράτηση την Τετάρτη.

Ένας ιατροδικαστής δήλωσε ότι τα λείψανα πιθανότατα ανήκαν σε πέντε νεογέννητα, ενώ θα διενεργηθούν περαιτέρω αυτοψίες.

Το ζευγάρι έχει επίσης δύο παιδιά ηλικίας οκτώ και εννέα ετών, τα οποία έχουν αναλάβει να φροντίσουν συγγενείς. Το νεογέννητο παραδόθηκε στις κοινωνικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Με πληροφορίες από Le Monde