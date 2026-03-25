Γαλλία: Συνελήφθη ο ράπερ Gims για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος

Υπό αστυνομική κράτηση έχει τεθεί από το μεσημέρι της Τετάρτης (25/3) ο γνωστός ράπερ Gims, στο πλαίσιο έρευνας των γαλλικών αρχών για ξέπλυμα χρήματος που φέρεται να συνδέεται με οργανωμένο κύκλωμα.

Την είδηση επιβεβαίωσε στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης η εισαγγελία κατά του οργανωμένου εγκλήματος, η οποία ανακοίνωσε ότι ο καλλιτέχνης τέθηκε υπό κράτηση -στο Παρίσι- στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Η εισαγγελία κατά του οργανωμένου εγκλήματος (Pnaco) δήλωσε στο BFMTV ότι η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δικαστικής εντολής από εξειδικευμένους ανακριτές στο Παρίσι και τελούσε υπό την εποπτεία της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Gims ανακρίνεται στο πλαίσιο έρευνας για ένα εκτεταμένο δίκτυο ξεπλύματος χρήματος, το οποίο φέρεται να συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητα στο εξωτερικό.

Ο ράπερ, που ήταν ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις στη Γαλλία το 2025, συνελήφθη το πρωί στο αεροδρόμιο Ρουασί Σαρλ ντε Γκωλ, σύμφωνα με πηγή κοντά στην έρευνα, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του Africa Intelligence.

Γαλλία: Ποιος είναι ο ράπερ Gims

Ο Gims (πρώην Maître Gims), κατά κόσμον Gandhi Djuna, είναι ένας από τους πιο γνωστούς και εμπορικούς καλλιτέχνες της γαλλικής μουσικής σκηνής.

Γεννήθηκε στις 6 Μαΐου 1986 στην Κινσάσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και μεγάλωσε στη Γαλλία, όπου ξεκίνησε την πορεία του στη μουσική.

Έγινε ευρέως γνωστός ως μέλος του επιτυχημένου hip-hop συγκροτήματος Sexion d’Assaut, πριν ακολουθήσει σόλο καριέρα το 2013 με το άλμπουμ «Subliminal», το οποίο γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Από τότε έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες της γαλλόφωνης μουσικής, με εκατομμύρια πωλήσεις και διεθνείς συνεργασίες με ονόματα όπως η Sia, ο Pitbull και ο Sting.

Η μουσική του κινείται ανάμεσα στη ραπ, την ποπ και τις άφρο επιρροές, ενώ προέρχεται από καλλιτεχνική οικογένεια, καθώς ο πατέρας του ήταν τραγουδιστής στο συγκρότημα Viva La Musica του Papa Wemba.

Με πληροφορίες από BFMTV