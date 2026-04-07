Γαλλία: Σύγκρουση τρένου με φορτηγό - Ένας νεκρός και τουλάχιστον 27 τραυματίες

Ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών Philippe Tabarot ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ότι ένα τρένο TGV (σ.σ. επιβατικό τρένο υψηλής ταχύτητας) συγκρούστηκε με ένα βαρέος τύπου όχημα μεταξύ των πόλεων Béthune και Lens στην περιοχή Pas-de-Calais στο βόρειο τμήμα της Γαλλίας.

Σύμφωνα με την SNCF (η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Γαλλίας), ο οδηγός του τρένου έχασε τη ζωή του ενώ 27 άτομα τραυματίστηκαν στο δυστύχημα, το οποίο συνέβη περίπου στις 7 π.μ. σε ισόπεδη διάβαση στη γαλλική κοινότητα Bully-les-Mines.

Στο τρένο επέβαιναν περίπου 350 επιβάτες. Ο Tabarot ανέφερε σε σχετική ανάρτηση στο Χ, ότι θα επισκεφθεί τον τόπο του δυστυχήματος μαζί με τον CEO της SNCF Jean Castex.

