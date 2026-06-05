Γαλλία: Στην 11χρονη ανήκει η σορός που εντοπίστηκε - Απροσδιόριστα τα αίτια θανάτου

Η σορός που εντοπίστηκε την Πέμπτη σε αγροτική περιοχή του νομού Ζερ, στη Γαλλία, ανήκει στην 11χρονη Λιάννα, η οποία αγνοούνταν από τις 29 Μαΐου, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο εισαγγελέας του Αζέν, Ολιβιέ Ναμπουλέ.

Όπως διευκρίνισε, η ταυτοποίηση της σορού επιβεβαιώθηκε μέσω εξέτασης DNA. Ωστόσο, οι ιατροδικαστές δεν είναι ακόμη σε θέση να καθορίσουν την ακριβή αιτία θανάτου της ανήλικης.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει στη Γαλλία και έχει πυροδοτήσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, καθώς έρχονται συνεχώς στο φως πληροφορίες για προηγούμενες καταγγελίες και αναφορές σε βάρος του βασικού υπόπτου, οι οποίες δεν είχαν οδηγήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις των αρχών.

🇫🇷 Lyhanna: le corps retrouvé dans le Gers est bien celui de la collégienne de 11 ans, a annoncé le parquet. Les causes de la mort n'ont pas encore pu être établies ⤵️ pic.twitter.com/HTY1ekzFNv — Agence France-Presse (@afpfr) June 5, 2026

Γαλλία: «Ιδιαίτερα σοκαρισμένος» με την υπόθεση της 11χρονης ο Λεκορνί

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε «ιδιαίτερα σοκαρισμένος» από την υπόθεση και συγκάλεσε σύσκεψη με τους υπουργούς Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Δημοσίων Λογαριασμών. Παράλληλα, ζήτησε τα πρώτα συμπεράσματα της διοικητικής έρευνας εντός δεκαπέντε ημερών.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για «προφανή και απαράδεκτη δυσλειτουργία», τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί να ακούσει «καμία δικαιολογία περί έλλειψης διαθεσιμότητας μέσων» στην εν λόγω υπόθεση. Όπως είπε, οι έρευνες θα πρέπει να αποδώσουν ευθύνες, είτε συλλογικές είτε ατομικές, και να οδηγήσουν στα αναγκαία μέτρα.

Αντίστοιχα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν κατήγγειλε «συντριπτικές και απαράδεκτες δυσλειτουργίες των κρατικών υπηρεσιών», υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των παιδιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

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Le corps d'enfant retrouvé hier soir est bien celui de Lyhannahttps://t.co/q9QZ1CTE49 pic.twitter.com/Fw4uKBtk8P — BFM (@BFMTV) June 5, 2026

Γαλλία: Ποιος είναι ο βασικός ύποπτος

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Η ακροδεξιά πολιτικός, Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι «η ασφάλεια των παιδιών πρέπει να γίνει ξανά εθνική προτεραιότητα», ενώ ο Ζαν-Λικ Μελανσόν διερωτήθηκε πώς ένας άνδρας που είχε στο παρελθόν καταγγελίες για βιασμούς ανηλίκων παρέμεινε ελεύθερος και χωρίς ανάκριση για μήνες.

Από την πλευρά της, η Βαλερί Πεκρές σημείωσε ότι «ο ύποπτος ήταν γνωστός στις αρχές εδώ και χρόνια, κι όμως παρέμενε ελεύθερος», ενώ ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ έκανε λόγο για «βαθιά θλίψη, οργή και σοβαρά ερωτήματα» σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προηγούμενων καταγγελιών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο βασικός ύποπτος στη Γαλλία είχε βρεθεί στο επίκεντρο πολλών αναφορών τα τελευταία χρόνια. Το 2017 είχε καταγγελθεί για σχέση με ανήλικη, χωρίς να προκύψει αδίκημα. Το 2021 απολύθηκε από λύκειο όπου εργαζόταν έπειτα από αναφορά για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε μαθήτρια.

Ακολούθησαν δύο ξεχωριστές καταγγελίες για βιασμό ανηλίκων, το 2022 και το 2025, ενώ λίγες ημέρες πριν από την εξαφάνιση της Λιάννας κατατέθηκε και τρίτη καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο. Οι γαλλικές αρχές εξετάζουν πλέον εάν υπήρξαν καθυστερήσεις ή παραλείψεις στη διαχείριση αυτών των υποθέσεων.

Την Κυριακή αναμένεται να πραγματοποιηθεί σιωπηλή πορεία στη Φλεράνς στη μνήμη της 11χρονης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της.

Με πληροφορίες από Le Monde