Γαλλία: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τον Νικολά Σαρκοζί στην υπόθεση διαφθοράς

Δικαστήριο στο Παρίσι πρόκειται να αποφανθεί αν ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, είναι ένοχος για τη λήψη εκατομμυρίων ευρώ σε παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας από το καθεστώς του εκλιπόντος Λίβυου δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο πολιτικής χρηματοδότησης στη σύγχρονη γαλλική ιστορία.

Οι δικαστές θα εκδώσουν την απόφασή τους την Πέμπτη, έπειτα από την εισήγηση του εισαγγελέα για ποινή επτά ετών φυλάκισης στον Σαρκοζί, ο οποίος δικάστηκε μαζί με άλλα 12 άτομα- μεταξύ των οποίων τρεις πρώην υπουργοί- κατηγορούμενοι για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό τη λήψη χρημάτων από ξένο δικτάτορα. Ο Σαρκοζί και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αρνούνται οποιαδήποτε παρανομία.

Είναι η μεγαλύτερη δίκη διαφθοράς που αντιμετώπισε ο 70χρονος Σαρκοζί, ο οποίος διετέλεσε δεξιός πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012. Έχει ήδη καταδικαστεί σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις: μία για διαφθορά και άσκηση επιρροής σε παράνομες προσπάθειες να αποσπάσει χάρες από δικαστή, και μία για απόκρυψη παράνομων δαπανών στην προεδρική εκστρατεία του 2012, που έχασε από τον σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ. Έχει ασκήσει έφεση και στις δύο καταδίκες.

Η τρίμηνη δίκη στο Παρίσι άκουσε ισχυρισμούς για ένα «σύμφωνο διαφθοράς» που, σύμφωνα με τους ανακριτές, συνήφθη μεταξύ Σαρκοζί και του καθεστώτος της Λιβύης, με ενδιάμεσους που φέρονται να μετέφεραν βαλίτσες γεμάτες μετρητά σε υπουργεία στο Παρίσι για να χρηματοδοτήσουν παράνομα την επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί το 2007.

Σε αντάλλαγμα για τα χρήματα, το δικαστήριο άκουσε ότι το καθεστώς της Λιβύης ζήτησε διπλωματικά, νομικά και επιχειρηματικά ανταλλάγματα: θεωρούνταν ότι ο Σαρκοζί θα αποκαθιστούσε τη διεθνή εικόνα του Καντάφι, όπως είπαν οι εισαγγελείς. Ο αυταρχικός Λίβυος ηγέτης, του οποίου η βίαιη 41χρονη διακυβέρνηση χαρακτηρίστηκε από παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είχε απομονωθεί διεθνώς λόγω της εμπλοκής του καθεστώτος του στην τρομοκρατία, μεταξύ άλλων για τη βομβιστική επίθεση στην πτήση 103 της Pan Am πάνω από το Λόκερμπι της Σκωτίας τον Δεκέμβριο του 1988.

Το 2007, ο νεοεκλεγείς Σαρκοζί φιλοξένησε τον Καντάφι στο Παρίσι – ο πρώτος δυτικός ηγέτης που τον υποδέχτηκε σε επίσημη κρατική επίσκεψη μετά το πάγωμα των σχέσεων τη δεκαετία του 1980 λόγω του ρόλου του ως χορηγού κρατικής τρομοκρατίας.

Η αναμονή για την απόφαση πήρε απρόσμενη τροπή αυτήν την εβδομάδα με τον ξαφνικό θάνατο στη Βηρυτό του Γαλλο-Λιβανέζου επιχειρηματία Ζιάντ Τακιεντίν, ο οποίος το 2016 είχε δηλώσει σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη στο Mediapart ότι βοήθησε στη μεταφορά βαλιτσών μετρητών από τον Καντάφι στο περιβάλλον του Σαρκοζί.

Ανώνυμη οικογενειακή πηγή δήλωσε στο AFP ότι ο Τακιεντίν βρισκόταν στη φυλακή στον Λίβανο λόγω οικονομικής διαφοράς και πέθανε στο νοσοκομείο από καρδιακή προσβολή.

Ο Τακιεντίν ήταν μεταξύ των κατηγορουμένων στην υπόθεση Σαρκοζί-Λιβύη για παράνομη χρηματοδότηση εκστρατείας, αλλά βρισκόταν υπό διεθνές ένταλμα σύλληψης και δικάστηκε ερήμην, καθώς είχε καταφύγει στον Λίβανο, ο οποίος δεν εκδίδει τους πολίτες του.

Το 2020, ο Τακιεντίν ανακάλεσε την ενοχοποιητική του δήλωση για τη μεταφορά χρημάτων στην υπόθεση της Λιβύης.

Λίγο αργότερα, αντέκρουσε την ίδια του την ανάκληση. Ο Σαρκοζί, η σύζυγός του –τραγουδίστρια και πρώην μοντέλο– Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί και άλλοι έχουν τεθεί υπό επίσημη έρευνα με την υποψία ότι άσκησαν πίεση σε μάρτυρα για την ανάκληση. Όλοι αρνούνται οποιαδήποτε παρανομία.

