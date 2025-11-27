Γαλλία: Το σχέδιο Μακρόν για εθελοντική στρατιωτική θητεία - Επίδομα 800 ευρώ τον μήνα για 3.000 νέους

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε από τη βάση της 27ης Ορεινής Ταξιαρχίας στη Βαρς (Ιζέρ) τη δημιουργία ενός νέου, εθελοντικού στρατιωτικού προγράμματος, το οποίο θα αντικαταστήσει οριστικά το καταργημένο πλέον Service National Universel (σ.σ. πρόγραμμα στη χώρα για τους νέους).

Το νέο σχήμα, που παρουσίασε ο Γάλλος πρόεδρος, θα ονομάζεται «service national», παραπέμποντας στο παλαιό υποχρεωτικό σύστημα, χωρίς όμως να το επαναφέρει.

Ο Μακρόν ξεκαθάρισε ότι δεν προχωρά σε επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, καταργημένης από το 1997: «Επιστροφή στο παλιό σύστημα δεν θα ήταν ούτε σοβαρό ούτε χρήσιμο. Οι ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να εκπαιδεύουν 600.000–800.000 νέους κάθε χρόνο», τόνισε.

Γαλλία: Τι παρουσίασε ο Μακρόν

Η νέα υπηρεσία, όπως έγινε γνωστό, θα στηρίζεται αποκλειστικά στον εθελοντισμό, ωστόσο σε περίπτωση μεγάλης εθνικής κρίσης ο Πρόεδρος και το Κοινοβούλιο θα μπορούν να ζητήσουν την υποχρεωτική συμμετοχή όσων έχουν κριθεί κατάλληλοι κατά τη «journée de mobilisation», τη νέα ονομασία της κλασικής «ημέρας άμυνας και πολιτότητας».

Ο Μακρόν σημείωσε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής εφεδρείας, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην Ευρώπη, κυρίως απέναντι στη Ρωσία: «Ζήτησα από τον υπουργό Άμυνας να δώσει στους νέους την ευκαιρία να υπηρετήσουν, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις ένοπλες δυνάμεις».

Το νέο πρόγραμμα θα διαρκεί 10 μήνες και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Ένας μήνας βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης ,

, Εννέα μήνες σε μονάδα, όπου οι συμμετέχοντες θα εκτελούν τις ίδιες αποστολές με το ενεργό προσωπικό αποκλειστικά εντός της Γαλλίας και των υπερπόντιων εδαφών.

Οι εθελοντές θα φέρουν στολή, στρατιωτικό καθεστώς και μισθό, με ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση τα 800 ευρώ. Από το 2027 το πρόγραμμα θα επεκταθεί σε σώματα όπως η Χωροφυλακή, οι Πυροσβέστες των Παρισίων και οι Ναυτικοί Πυροσβέστες της Μασσαλίας.

Από 3.000 νέους το 2026 – Στόχος 50.000 το 2035

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει πιλοτικά το καλοκαίρι του 2026 με 3.000 νέους, ενώ ο αριθμός θα αυξάνεται σταδιακά σε 10.000 το 2030 και 50.000 μέχρι το 2035, περίπου το 6% κάθε ηλικιακής ομάδας.

Στόχος είναι μέχρι τότε το πρόγραμμα να ενισχύει σταθερά τους 200.000 εν ενεργεία στρατιωτικούς και τους 47.000 εφέδρους, οι οποίοι αναμένεται να ξεπεράσουν τους 100.000 το 2030.

Ο νέος θεσμός εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ενίσχυσης της γαλλικής άμυνας και θα χρηματοδοτηθεί μέσω της αναθεωρημένης στρατιωτικής δαπάνης 2026-2030, με πρόσθετο προϋπολογισμό άνω των 2 δισ. ευρώ.

Ο Μακρόν τόνισε ότι το πρόγραμμα αυτό δεν έχει καμία σχέση με αποστολές σε ζώνες πολέμου, ξεκαθαρίζοντας εκ νέου πως «κανένας νέος δεν θα σταλεί στην Ουκρανία».

Το Παρίσι βλέπει το νέο μοντέλο ως τρόπο ενίσχυσης της εθνικής συνοχής, της αμυντικής ετοιμότητας και της σύνδεσης της νέας γενιάς με τις ένοπλες δυνάμεις, χωρίς την επαναφορά μιας υποχρεωτικής στράτευσης που η Γαλλία εγκατέλειψε πριν από σχεδόν 30 χρόνια.

Με πληροφορίες από leprogres.fr