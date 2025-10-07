Γαλλία σε κρίση: Ο Μακρόν σε αδιέξοδο μετά την παραίτηση του νέου πρωθυπουργού Λεκορνί

Η Γαλλία βρίσκεται στα πρόθυρα μιας πρωτοφανούς πολιτικής κρίσης, καθώς ο νέος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του λιγότερο από έναν μήνα μετά τον διορισμό του, αφήνοντας τον Εμανουέλ Μακρόν αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη πρόκληση της προεδρίας του.

Ο Λεκορνύ, ο τρίτος πρωθυπουργός της χώρας μέσα σε έναν χρόνο, ανακοίνωσε την αποχώρησή του το πρωί της Δευτέρας, επικαλούμενος την αδυναμία των πολιτικών κομμάτων να συνεργαστούν για τη διαμόρφωση μιας σταθερής κυβέρνησης. Παρόλα αυτά, ο Μακρόν τού ζήτησε να παραμείνει προσωρινά στη θέση του για 48 ώρες, προκειμένου να διεξαχθούν «τελικές διαπραγματεύσεις» για την αποφυγή πλήρους κυβερνητικής κατάρρευσης.

Η κίνηση του προέδρου θεωρείται ύστατη προσπάθεια να διασώσει την πολιτική σταθερότητα, καθώς η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με οικονομικές πιέσεις, κοινωνικές εντάσεις και ένα κοινοβούλιο χωρίς πλειοψηφία.

Η παραίτηση και οι αιχμές του Γάλλου πρωθυπουργού Λεκορνί

Ο 39χρονος πρωθυπουργός, μιλώντας έξω από το Μέγαρο Ματινιόν, δήλωσε πως ήταν «έτοιμος να συμβιβαστεί», αλλά «κάθε κόμμα ήθελε το άλλο να αποδεχθεί πλήρως το πρόγραμμά του». Με φανερή απογοήτευση, κατηγόρησε τα κόμματα για «εγωισμό και μικροπολιτικές επιδιώξεις», προσθέτοντας πως «πρέπει να βάζουμε τη χώρα πάνω από τα κόμματα».

Η ομιλία του προκάλεσε αίσθηση, καθώς ο ίδιος είχε ανακοινώσει το νέο υπουργικό συμβούλιο μόλις 12 ώρες πριν την παραίτησή του. Η κυβέρνησή του παρέμενε σχεδόν ίδια με του προκατόχου του, Φρανσουά Μπαϊρού, γεγονός που οδήγησε σε έντονες αντιδράσεις.

Η κρίση δεν άργησε να επηρεάσει τις αγορές: ο γαλλικός δείκτης CAC 40 κατέγραψε πτώση 2%, ενώ το ευρώ υποχώρησε κατά 0,7%. Οι επενδυτές ανησυχούν για τη δυνατότητα της κυβέρνησης να εγκρίνει τον νέο προϋπολογισμό, με το δημόσιο έλλειμμα της χώρας να πλησιάζει το 6% του ΑΕΠ. Η Γαλλία, ήδη με το τρίτο υψηλότερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με δημοσιονομικές κυρώσεις, ενώ ο πολιτικός διχασμός παραλύει κάθε απόπειρα μεταρρύθμισης.

Γαλλία: Πιέσεις για εκλογές και φωνές για παραίτηση

Η Μαρίν Λεπέν και ο Τζορντάν Μπαρντέλα του Εθνικού Συναγερμού κάλεσαν τον Μακρόν να διαλύσει εκ νέου τη Βουλή και να προκηρύξει εκλογές, υποστηρίζοντας πως «μόνο η κάλπη μπορεί να αποκαταστήσει τη σταθερότητα». Από την πλευρά της, η ριζοσπαστική αριστερά ζήτησε ανοιχτά την παραίτηση του προέδρου.

Ακόμη και στελέχη του συντηρητικού κόμματος των Ρεπουμπλικανών (LR), που στήριζαν την κυβέρνηση, εκφράζουν πλέον δυσφορία, ζητώντας «νέα πολιτική λύση». Ορισμένοι, όπως ο αντιπρόεδρος του κόμματος Φρανσουά-Ξαβιέ Μπελαμί, δήλωσαν πως «δεν θα δώσουν στον Μακρόν έναν τελευταίο γύρο σωτηρίας».

Στο μεταξύ, ο πρώην υπουργός Οικονομίας και σύμβολο της «μακρονικής» πολιτικής, Μπρουνό Λε Μερ, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, επιχειρώντας να κατευνάσει τις εντάσεις.

Με τη χώρα να βρίσκεται χωρίς σαφή κυβερνητική πλειοψηφία, ο Μακρόν καλείται μέσα σε λίγες ημέρες να αποφασίσει: είτε θα επιχειρήσει έναν νέο κυβερνητικό συνασπισμό, είτε θα οδηγήσει τη Γαλλία ξανά στις κάλπες — ένα σενάριο που θα μπορούσε να φέρει την άκρα δεξιά στην εξουσία.

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία δεν είναι μόνο εσωτερική υπόθεση· αποτελεί και μια ευρωπαϊκή πρόκληση, καθώς η δεύτερη οικονομία της ΕΕ εισέρχεται σε περίοδο αστάθειας, με άγνωστες συνέπειες για την ευρωζώνη.

