Γαλλία: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη απεργία των τελευταίων ετών εν μέσω πολιτικής κρίσης

Η μεγαλύτερη απεργία των τελευταίων ετών βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γαλλία, εν μέσω πολιτικής κρίσης.

Δάσκαλοι, εργαζόμενοι στις μεταφορές, νοσοκομειακό προσωπικό, φαρμακοποιοί και δημόσιοι υπάλληλοι προχωρούν σε γενική απεργία στη Γαλλία, καθώς τα συνδικάτα προχωρούν σε μια σπάνια επίδειξη ενότητας, για να ασκήσουν πίεση στον νέο πρωθυπουργό, Σεμπαστιάν Λεκορνί, προκειμένου να επανεξετάσει τις περικοπές στον προϋπολογισμό και να λάβει μέτρα για μισθούς, συντάξεις και δημόσιες υπηρεσίες.

Περίπου 800.000 άτομα αναμένεται να συμμετάσχουν σε πορείες σε ολόκληρη τη Γαλλία σήμερα, σε μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών, ενώ από νωρίς το πρωί τουλάχιστον 80.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα.

Σχολεία, σιδηρόδρομοι και αερομεταφορές έχουν επηρεαστεί από την απεργία, ενώ συνολικά έχουν οργανωθεί 250 πορείες σε εθνικό επίπεδο υπό την ηγεσία των εργατικών συνδικάτων, που υποστηρίζουν πως ο νέος πρωθυπουργός οφείλει να αντιμετωπίσει την οργή που επικρατεί στη Γαλλία.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημέρα διαδηλώσεων από το 2023, όταν μαζικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση του Εμανουέλ Μακρόν να αυξήσει το όριο συνταξιοδότησης στα 64 έτη, παρακάμπτοντας το κοινοβούλιο με εκτελεστικές εξουσίες.

Η ημέρα των διαδηλώσεων λαμβάνει χώρα σε περίοδο πολιτικής κρίσης, μετά την απόφαση του Μακρόν την περασμένη εβδομάδα να ορίσει τον στενό του σύμμαχο, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ως τον τρίτο πρωθυπουργό μέσα σε έναν χρόνο.

Γαλλία: Ο νέος πρωθυπουργός ξεκινά τη θητεία του με πολύ χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ξεκινά τη θητεία του με πολύ χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας, για νέος πρωθυπουργός. Έχοντας διατελέσει υπουργός Άμυνας στις δύο προηγούμενες κυβερνήσεις, δυσκολεύεται να πείσει την αντιπολίτευση ότι φέρνει κάτι νέο, παρά τις υποσχέσεις του για μια «βαθιά ρήξη» με το πολιτικό παρελθόν.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται πως έχει μόλις λίγες εβδομάδες για να συντάξει νέο προσχέδιο προϋπολογισμού και να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας. Μάλιστα, πρέπει να αποφύγει την άμεση απόρριψή του από την αντιπολίτευση, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει νέα πρόταση μομφής και την πτώση της κυβέρνησής του.



Από τις αιφνιδιαστικές εκλογές του Ιουνίου 2024, το κοινοβούλιο είναι διχασμένο ανάμεσα στην αριστερά, την ακροδεξιά και το κέντρο, χωρίς καμία παράταξη να έχει απόλυτη πλειοψηφία, γεγονός που έχει οδηγήσει σε συνεχή αδιέξοδα στον προϋπολογισμό.

Την Τετάρτη, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί συναντήθηκε με κόμματα της αντιπολίτευσης στο πλαίσιο διαβουλεύσεων πριν τον διορισμό νέας κυβέρνησης. Αν και ανήκε παραδοσιακά στη δεξιά, έχει ενταχθεί στους κεντρώους του Μακρόν και αναμένεται να διατηρήσει τη συνεργασία με τους Ρεπουμπλικάνους, συνεχίζοντας την φιλοεπιχειρηματική πολιτική του Μακρόν.

Ωστόσο, για να αποφύγει πρόταση μομφής, πιέζεται να βρει τρόπο να προσεγγίσει το Σοσιαλιστικό Κόμμα, με αναλυτές να εκτιμούν ότι μπορεί να επιτευχθεί μια προσωρινή συμφωνία.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως μέσα σε όλα αυτά, η Γαλλία δέχεται πιέσεις από την ΕΕ να μειώσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα, το οποίο φτάνει σχεδόν το διπλάσιο του ορίου του 3%, και έχει χρέος που αντιστοιχεί στο 114% του ΑΕΠ.

Με πληροφορίες από Guardian