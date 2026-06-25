Γαλλία: «Σαν να δουλεύεις μέσα σε βραστήρα» – Οι ασφυκτικές συνθήκες στις φυλακές εν μέσω καύσωνα

Το ιστορικό κύμα καύσωνα, που πλήττει τη Γαλλία αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα σοβαρά προβλήματα του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας, με υπερπλήρεις φυλακές, απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις και χιλιάδες κρατούμενους να ζουν σε συνθήκες που χαρακτηρίζονται ασφυκτικές.

Καθώς οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της Γαλλίας, η ζέστη διαπερνά τους χοντρούς τσιμεντένιους τοίχους των φυλακών, τους σωλήνες και τις βαριές μεταλλικές πόρτες, μετατρέποντας τα κελιά σε πραγματικούς φούρνους, όπως κατέγραψε σε οδοιπορικό του το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Καύσωνας στη Γαλλία: Από τα ντους τρέχει καυτό νερό

Οι κρατούμενοι καταγγέλλουν ότι από τα ντους τρέχει καυτό νερό, ενώ οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι περιγράφουν ότι τα κτίρια, αρκετά απ' αυτά ξεπερνούν τον έναν αιώνα «ζωής», συγκρατούν τη θερμότητα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο Αντρέ Φεράν, γενικός γραμματέας της Γενικής Επιθεώρησης Χώρων Στέρησης της Ελευθερίας, εξηγεί ότι σχεδόν κάθε πτυχή των γαλλικών φυλακών τις καθιστά ακατάλληλες για τις ολοένα και συχνότερες ακραίες θερμοκρασίες.

«Πρόκειται για κτίρια παλιά, κακοσυντηρημένα και με εξαιρετικά κακή μόνωση. Δεν προσφέρουν ουσιαστική προστασία ούτε από τη ζέστη ούτε από το κρύο», δήλωσε.

Η κατάσταση είναι εξίσου δύσκολη και για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους: Ο γενικός γραμματέας του συνδικάτου UFAP-UNSa Justice, Βιλφρίντ Φονκ, περιέγραψε τις συνθήκες εργασίας ως αφόρητες.

«Οι φυλακές έχουν κυριολεκτικά καταρρεύσει κάτω από το βάρος αυτού του καύσωνα. Ένας συνάδελφός μου μού είπε: "Νιώθω σαν να δουλεύω μέσα σε βραστήρα". Η εικόνα αυτή τα λέει όλα. Χθες η θερμοκρασία σε ορισμένα σωφρονιστικά καταστήματα, ιδιαίτερα στην ανατολική Γαλλία, έφτασε τους 37 βαθμούς Κελσίου», είπε.

Από τις πιο υπερπλήρεις φυλακές της Ευρώπης αυτές στη Γαλλία

Οι γαλλικές φυλακές συγκαταλέγονται στις πιο υπερπλήρεις της Ευρώπης. Μόνο η Κύπρος και η Σλοβενία εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά υπερπληρότητας, αναφέρει το AFP στο ίδιο δημοσίευμά του.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την 1η Μαΐου κρατούνταν συνολικά 88.654 άνθρωποι, αριθμός-ρεκόρ, αυξημένος κατά σχεδόν 5.000 σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Στο ίδιο διάστημα δημιουργήθηκαν μόλις 750 νέες θέσεις κράτησης.

Η συνολική πληρότητα των φυλακών αγγίζει το 140%, ενώ στα σωφρονιστικά καταστήματα προσωρινής κράτησης ξεπερνά το 172%. Πρόκειται για φυλακές όπου κρατούνται άτομα που περιμένουν να δικαστούν ή εκτίουν ποινές μικρότερες των δύο ετών. Εξαιτίας της έλλειψης χώρου, δύο, τρεις ή ακόμη και τέσσερις κρατούμενοι στοιβάζονται σε κελιά σχεδιασμένα για έναν άνθρωπο.

Στις αρχές Μαΐου, 7.693 κρατούμενοι αναγκάζονταν να κοιμούνται σε στρώματα στο πάτωμα, καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμα κρεβάτια.

«Το πρότυπο προβλέπει εννέα τετραγωνικά μέτρα ανά κρατούμενο και επιπλέον τρία τετραγωνικά για κάθε επιπλέον άτομο. Όταν όμως δύο ή και τρεις άνθρωποι ζουν σε εννέα τετραγωνικά και υπάρχουν στρώματα στο πάτωμα, δεν απομένει ουσιαστικά καθόλου χώρος για να κινηθούν», εξηγεί ο Φεράν.

Ασφυκτικές συνθήκες και αυξανόμενη ένταση

Σε αντίθεση με άλλες χώρες, οι γαλλικές φυλακές δεν διαθέτουν κοινές τραπεζαρίες. Οι κρατούμενοι τρώνε μέσα στα κελιά τους και συχνά ζεσταίνουν μόνοι τους το φαγητό. Αντίστοιχα, σε πολλά κελιά οι τουαλέτες είναι μερικώς ανοιχτές προς τον υπόλοιπο χώρο, ενώ τα ενισχυμένα παράθυρα περιορίζουν σημαντικά τον φυσικό αερισμό.

«Όταν συνδυάζονται η υπερπληρότητα, οι πολλαπλές πηγές θερμότητας, η αδυναμία αερισμού και οι ατελείωτες ώρες παραμονής στο κελί, η ατμόσφαιρα γίνεται αποπνικτική», σημειώνει ο Φεράν.

Οι κρατούμενοι στα καταστήματα προσωρινής κράτησης περνούν έως και 22 ώρες την ημέρα μέσα στα κελιά τους, με μοναδική διέξοδο δύο σύντομα διαλείμματα στον προαύλιο χώρο.

Όπως επισημαίνει ο Φονκ, η άνοδος της θερμοκρασίας αυξάνει και την ένταση μέσα στις φυλακές.

«Όταν βάζεις δύο, τρεις ή τέσσερις ανθρώπους σε ένα κελί που σχεδιάστηκε για έναν, όλα αλλάζουν. Η ένταση που ήδη υπάρχει γίνεται ακόμη μεγαλύτερη και ακόμη και η παραμικρή αφορμή μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, οι εκπρόσωποι των σωφρονιστικών υπαλλήλων προειδοποιούν ότι, με τους σημερινούς ρυθμούς, ο αριθμός των κρατουμένων ενδέχεται να φτάσει τις 100.000 έως τα τέλη του έτους ή στις αρχές του 2027, χωρίς να έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις.

«Δεν μπορούμε να μετακινήσουμε τους τοίχους των φυλακών. Χρειαζόμαστε αποτελεσματικές λύσεις, περισσότερο προσωπικό, αλλά και περισσότερες εναλλακτικές αντί της φυλάκισης, καθώς και καλύτερη διαχείριση των αποφυλακίσεων», τόνισε ο Φονκ.

Ο Αντρέ Φεράν υποστηρίζει ότι, πέρα από την ανακαίνιση των απαρχαιωμένων εγκαταστάσεων ώστε να αντέχουν τα ολοένα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, απαιτείται συνολική αναθεώρηση της σωφρονιστικής πολιτικής.

«Η ζέστη απλώς κάνει ακόμη χειρότερες συνθήκες που ήταν ήδη κακές όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα κτίρια, αλλά και η υπερφόρτωση του ίδιου του σωφρονιστικού συστήματος», κατέληξε.

Με πληροφορίες από AFP News Agency