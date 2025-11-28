Γαλλία: Σαφές προβάδισμα για την ακροδεξιά και τον Ζορντάν Μπαρντελά

Νέα δημοσκόπηση της Verian για το περιοδικό L’Hémicycle δείχνει πως ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, μπαίνει δυναμικά στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του 2027, καταγράφοντας καθαρό προβάδισμα έναντι όλων των αντιπάλων του.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο Μπαρντελά συγκεντρώνει 35,5% έως 36,5% στην πρόθεση ψήφου, ποσοστό που τον τοποθετεί άνετα στην πρώτη θέση εάν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα. Αξιοσημείωτο είναι ότι εμφανίζεται πρώτος σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, επιβεβαιώνοντας το εύρος της επιρροής του.

Ακολουθούν ο πρώην πρωθυπουργός της Δεξιάς, Εντουάρ Φιλίπ, με 16,5%-17%, και ο επικεφαλής του κεντροαριστερού Place Publique, Ραφαέλ Γκλικσμάν, με 11,5%-13%. Σε παρόμοια επίπεδα κινείται και ο Ζαν-Λικ Μελανσόν της Ανυπότακτης Γαλλίας, ο οποίος λαμβάνει 11%-12%.

Στην πεντάδα των βασικών υποψηφίων συναντάται επίσης ο Μπρουνό Ρεταγιό των Ρεπουμπλικάνων με 7,5%, ενώ η επικεφαλής των Οικολόγων, Μαρίν Τοντελιέ, συγκεντρώνει περίπου 5%.

Ένα από τα κρίσιμα διακυβεύματα των εκλογών θα είναι η στάση των ψηφοφόρων του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα νέας υποψηφιότητας. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι το 52% όσων τον ψήφισαν το 2022 θα στρεφόταν στον Φιλίπ και το 20% στον Γκλικσμάν, μεταβλητές που μπορεί να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 18–20 Νοεμβρίου, με αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 Γάλλων άνω των 18 ετών. Το περιθώριο σφάλματος υπολογίζεται μεταξύ 1,4% και 3,2%.