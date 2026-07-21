Γαλλία: Ρεκόρ εκτάσεων καμένης γης από τις δασικές πυρκαγιές μέχρι τα μέσα Ιουλίου

Οι πυρκαγιές έχουν κατακάψει περισσότερα από 42.000 εκτάρια (103.000 στρέμματα) γης στη Γαλλία μέχρι και τα μέσα Ιουλίου του 2026, ξεπερνώντας το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2022, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS).

Η έκταση που έχει καταστραφεί αντιστοιχεί περίπου σε τέσσερις φορές την έκταση του Παρισιού. Παράλληλα, η συνολική καμένη έκταση για το 2026 έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ το σύνολο της αντίστοιχης έκτασης που κάηκε ολόκληρο το 2025. Το απόλυτο ετήσιο αρνητικό ρεκόρ της Γαλλίας παραμένει τα 66.300 εκτάρια που είχαν καεί το 2022.

Γαλλία: Οι πυρκαγιές αποτέφρωσαν σχεδόν 15.000 εκτάρια γης

Μόνο κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου, οι πυρκαγιές αποτέφρωσαν σχεδόν 15.000 εκτάρια, πλήττοντας το δάσος του Φοντενεμπλό, κοντά στο Παρίσι, καθώς και περιοχές της νότιας Γαλλίας και της Κορσικής.

Σε αντίθεση με το 2022, το EFFIS κατέγραψε επίσης μεγάλες δασικές πυρκαγιές ήδη από τον Φεβρουάριο, περίοδο κατά την οποία συνήθως πραγματοποιούνται ελεγχόμενες καύσεις στο πλαίσιο της διαχείρισης δασών και άλλων εκτάσεων.

Το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης, το οποίο χρησιμοποιεί δορυφορικές εικόνες για τον εντοπισμό καμένων εκτάσεων, καταγράφει μόνο πυρκαγιές που επηρεάζουν τουλάχιστον 30 εκτάρια.

Η μεθοδολογία του διαφέρει από εκείνη των γαλλικών αρχών, οι οποίες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι από τις αρχές του έτους έχουν καεί λίγο λιγότερα από 40.000 εκτάρια.

Στην ΕΕ έχουν καεί σχεδόν σχεδόν 200.000 εκτάρια έως τα μέσα Ιουλίου του 2026

Το ιστορικό κύμα καύσωνα που σάρωσε μεγάλο μέρος της Ευρώπης τον Ιούνιο προκάλεσε έντονη ξηρασία, ενώ οι αρχές προειδοποίησαν ότι η άνοδος της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης νέων πυρκαγιών.

Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν καεί σχεδόν 200.000 εκτάρια έως τα μέσα Ιουλίου του 2026, ελαφρώς λιγότερα από τα 235.000 εκτάρια που είχαν καταγραφεί την ίδια χρονική περίοδο του 2025, χρονιά-ρεκόρ.

Οι δασικές πυρκαγιές, που γίνονται ολοένα και πιο έντονες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, κατέκαψαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο εκτάρια σε ολόκληρη την ΕΕ το 2025, για πρώτη φορά από τότε που το EFFIS άρχισε να τηρεί σχετικά αρχεία, το 2006.

Με πληροφορίες από NDTV World