Γαλλία: Ραγδαία αύξηση θανάτων ηλικιωμένων κατά την περίοδο του καύσωνα

Η ιατρική υπηρεσία στη Γαλλία που παρέχει κατ' οίκον επισκέψεις «SOS-Médecins» διαπίστωσε αύξηση 85% στους θανάτους ατόμων ηλικίας 75 ετών και άνω κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του καύσωνα από τις 22 έως τις 28 Ιουνίου, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο τους.

Η Γαλλία αναμένει νέο κύμα καύσωνα τις επόμενες μέρες.

Αυξημένοι οι θάνατοι ηλικιωμένων στη Γαλλία

Ειδικότερα αναφέρουν ότι σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα καταγράφηκαν στη Γαλλία 513 θάνατοι την περασμένη εβδομάδα, σε σύγκριση με 278 θανάτους την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναφέρουν επίσης ότι αντιστοίχως οι παρεμβάσεις τους αυξήθηκαν συνολικά κατά 14% για άτομα άνω των 75 ετών, ιδιαίτερα για πυρετό, γενική αδιαθεσία και άγχος, «φτάνοντας σε επίπεδα υψηλότερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια».

Οι «SOS-Médecins» αναφέρουν τέλος ότι σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, οι παρεμβάσεις για θερμοπληξία και αφυδάτωση αυξήθηκαν κατά 480% και 316% αντίστοιχα ενώ κατά την εβδομάδα 22-28 Ιουνίου, ο αριθμός των επισκέψεων στα επείγοντα αυξήθηκε κατά 11% και οι νοσηλείες κατά 19% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι Γάλλοι σπεύδουν να αγοράσουν κλιματιστικά

Η αστυνομία κλήθηκε σε σούπερ μάρκετ της περιοχής του Παρισιού την Πέμπτη, καθώς τεράστια πλήθη συρρέουν σε καταστήματα με εκπτώσεις, ελπίζοντας να προμηθευτούν οικονομικά κλιματιστικά πριν ο τρίτος καύσωνας της χρονιάς πλήξει τη γαλλική πρωτεύουσα αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ειδικότερα, εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν στα σούπερ μάρκετ στο Παρίσι και τα περίχωρά του την Πέμπτη, καταφεύγοντας ακόμα και σε συμπλοκές, αλλά και φραστικά επεισόδια.

Με ελάχιστα κλιματιστικά να πωλούνται αλλού σε τιμή χαμηλότερη από 1.200 ευρώ, η αστυνομία κλήθηκε σε τουλάχιστον δύο καταστήματα, καθώς τεράστια πλήθη συρρέουν στα σούπερ μάρκετ Lidl προσπαθώντας να προμηθευτούν βασικά μοντέλα που πωλούνται σε τιμή που ξεκινά από 179 ευρώ.

Λόγω των ιστορικά ήπιων καλοκαιριών, λίγα σπίτια και σχολεία στη Γαλλία διαθέτουν κλιματισμό, με αποτέλεσμα να μην είναι επαρκώς εξοπλισμένα για να αντιμετωπίσουν τους ολοένα και πιο συχνούς καύσωνες, οι οποίοι, σύμφωνα με τους επιστήμονες, συνδέονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Με πληροφορίες από AFP, FRANCE 24 και ΑΠΕ-ΜΠΕ