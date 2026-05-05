Γαλλία: Προσφέρει γεύματα αξίας 1 ευρώ σε όλους τους φοιτητές - Ο λόγος

Τα πανεπιστήμια στη Γαλλία έχουν αρχίσει να προσφέρουν γεύματα 1 ευρώ σε όλους τους φοιτητές, ανεξαρτήτως εισοδήματος, στο πλαίσιο ενός μέτρου που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών.

Οι φοιτητικές ενώσεις πίεζαν για την εφαρμογή της τιμής του 1 ευρώ – από τα συνήθη 3,30 ευρώ – για ένα γεύμα τριών πιάτων σε όλους τους φοιτητές, το οποίο προηγουμένως ήταν διαθέσιμο μόνο σε όσους είχαν χαμηλό εισόδημα ή λάμβαναν οικονομική ενίσχυση.

Για έναν 18χρονο φοιτητή στο Παρίσι, το μέτρο αυτό θα μειώσει δραστικά τα μηνιαία έξοδά του για φαγητό.

«Έρχομαι εδώ 20 φορές το μήνα. Αυτό κοστίζει περίπου 60 ευρώ. Τώρα, όμως, θα πληρώνω 20 ευρώ», είπε, προσθέτοντας ότι τα χρήματα που θα εξοικονομεί θα τα ξοδεύει για «βόλτες ή φαγητό σε εστιατόριο».

Η ανακουφιστική απόφαση για τους φοιτητές στη Γαλλία

Η πολιτική αυτή αποσκοπεί στην ανακούφιση των οικονομικών δυσκολιών των φοιτητών στη Γαλλία, όπου μια έρευνα που διεξήγαγε μια φοιτητική ένωση τον Ιανουάριο έδειξε ότι το 48% είχε μείνει χωρίς φαγητό για οικονομικούς λόγους και το 23% το είχε κάνει αυτό αρκετές φορές τον μήνα.

Περίπου 667.000 φοιτητές επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα γεύματος 1 ευρώ το 2024, μια αύξηση 5,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με περίπου 46,7 εκατομμύρια γεύματα να σερβίρονται στις μειωμένες και κανονικές τιμές των 3,30 ευρώ, σύμφωνα με τον διαχειριστή των πανεπιστημιακών εστιατορίων Crous.

Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για αύξηση της ζήτησης, με τον υπουργό Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Φιλίπ Μπατίστ, να υπόσχεται 120 εκατ. ευρώ το 2027 για τη στήριξη του προγράμματος.

«Πρόκειται για μια μικρή εσωτερική επανάσταση», δήλωσε ο Μπατίστ, ο οποίος έχει υποσχεθεί να επιβλέπει το πρόγραμμα ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα οδηγήσει σε υπερβολικό φόρτο εργασίας για το προσωπικό των εστιατορίων ή σε μείωση της ποιότητας των τροφίμων.

Με πληροφορίες από Guardian