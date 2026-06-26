Γαλλία: Το Παρίσι θα απαγορεύσει την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους λόγω καύσωνα

Στο Παρίσι πρόκειται να απαγορευτεί προσωρινά η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, καθώς τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας είναι γεμάτα λόγω του θανατηφόρου καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία και μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

«Φτάνουμε σε ένα σημείο κορεσμού στις νοσοκομειακές εγκαταστάσεις», δήλωσε την Πέμπτη ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Πατρίς Φορέ. Προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα ήταν απαραίτητα για να αναχαιτιστεί η αύξηση των νοσηλειών.

«Πρέπει να διασφαλίσω ότι η πίεση θα μειωθεί», είπε ο Φορέ.

Θερμοκρασίες ρεκόρ στη Γαλλία

Η γαλλίδα υπουργός Υγείας, Στέφανι Ριστ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η υπηρεσία ασθενοφόρων στο Παρίσι είχε καταγράψει τετραπλάσιες καρδιακές ανακοπές σε σχέση με το συνηθισμένο, σε διάστημα 24 ωρών. Πρόσθεσε ότι καρδιακές ανακοπές παρουσίαζαν και νέοι άνθρωποι.

Η απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους αρχίζει το μεσημέρι της Παρασκευής και διαρκεί έως τις 7 π.μ. του Σαββάτου, ενώ επαναλαμβάνεται με τις ίδιες ώρες από το Σάββατο έως την Κυριακή. Δεν περιλαμβάνει εστιατόρια και καφετέριες με χώρους καθισμάτων για το κοινό. Η πώληση αλκοόλ για παραλαβή θα απαγορεύεται από τις 6 μ.μ. της Παρασκευής έως τις 7 π.μ. του Σαββάτου, και πάλι από τις 6 μ.μ. του Σαββάτου έως τις 7 π.μ. της Κυριακής.

Οι θερμοκρασίες στο Παρίσι έφτασαν την Τετάρτη το ρεκόρ για τον Ιούνιο ⁠των 40,9 °C και πλησίασαν τους 40 °C την Πέμπτη. Τουλάχιστον 48 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό από την αρχή του καύσωνα, ενώ τρία μικρά παιδιά έχασαν τη ζωή τους λόγω της ζέστης μέσα σε αυτοκίνητα.

Οι αρχές του Παρισιού έχουν εφαρμόσει μια σειρά μέτρων για να βοηθήσουν τους 2 εκατομμύρια κατοίκους της πόλης να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Η πώληση αλκοόλ σε ορισμένες δημόσιες εκδηλώσεις έχει ήδη απαγορευτεί, πολλά σχολεία έχουν κλείσει και τα πάρκα παραμένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο.

Ο Πύργος του Άιφελ και το Λούβρο, δύο από τα πιο επισκέψιμα τουριστικά αξιοθέατα στον κόσμο, μείωσαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τις ώρες λειτουργίας τους λόγω της καυτής ζέστης.

Αναμένεται να συνεχιστεί ο καύσωνας

Περισσότεροι από 44 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γαλλία, από έναν συνολικό πληθυσμό 67 εκατομμυρίων, βρέθηκαν αυτή την εβδομάδα υπό την υψηλότερη κόκκινη επιφυλακή λόγω καύσωνα.

Δύο πυρηνικοί αντιδραστήρες στη Γαλλία τέθηκαν εκτός λειτουργίας την Πέμπτη, προκειμένου να αποφευχθεί η απόρριψη υπερβολικής ποσότητας θερμού νερού σε ποτάμια που ήδη θερμαίνονται λόγω του καύσωνα που σπάει κάθε ρεκόρ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν το θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων πτηνών σε πτηνοτροφεία της Βρετάνης και της περιοχής Pays de la Loire.

Προβλέπεται ότι η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τουλάχιστον αρκετές ακόμη ημέρες αποπνικτικής ζέστης.

Με πληροφορίες από Guardian και Reuters